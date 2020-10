Pipo "cachirulo chunchito" celebra 32 años de vida artística

Hoy en la #HoraNickTN8 estamos celebrando a lo grande 32 años de carrera artística de @pipodenicaragua La familia de @comunidatn8 te desea muchas felicidades y más éxitos que estamos seguros que vendrán @pipodenicaragua

A post shared by TN8 (@comunidatn8) on Oct 24, 2020 at 10:19am PDT