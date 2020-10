"Yo sí quiero que me vean": Polémica por motel "transparente" de Managua

Foto: Fachada de motel donde fue grabada una pareja / TN8

La noche del jueves se volvió un fenómeno viral en grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter y seguramente hasta por Tik-Tok, un video que grabó una persona a las afueras de un popular motel de la capital de Nicaragua, en que se ve a una pareja en pleno acto sexual desde el vidrio que da hacia la calle.

Las reacciones han sido variadas, con gente que dice que la persona que grabó es sumamente morbosa e inescrupulosa, ya que invadió la privacidad de una pareja que gozaba plenamente de sus cuerpos sin pensar que habrían personas viéndolos, a pesar que no pusieron cortinas en el vidrio que da hacia el exterior.

Así mismo había otros usuarios que decían que eso no es nada del otro mundo, que tener sexo es algo normal y que si esta pareja decidió hacerlo tan cerca del vidrio es porque quizás querían "exponerse", como un aliciente afrodisiaco para hacer de la sesión fogosa algo todavía más candente.

¿Exhibicionismo o invasión de privacidad?

Lo cierto es que las personas que grabaron el video estaban dentro de un vehículo e iban pasando por la carretera que rodea este motel, por tanto algunos pueden argumentar que estando en la calle no tienen problemas en filmar lo que deseen.

Pero también está el válido argumento que señala lo contrario, que nada tiene que andar haciendo alguien grabando hacia el interior de inmuebles, ya sean viviendas o negocios de esta índole.

Todo esto generó una serie de comentarios de los más jocosos, otros de personas más sensibles que decían que este asunto era una tremenda falta a la moral, y otras que indicaban que no ve nada malo lo de mostrarse en plena felación.

"Yo sí quiero que me vean a lo lejos que me están reventando la vida (...) gente jincha de verdad", puso una dama a través de Facebook, a lo que contestó otra lo siguiente: "Yo pienso igual... que aprendan o que me envidien la reventada jajajaj".

Para vos, que estás leyendo este artículo, ¿qué opinión tenés de este video hot que ronda las redes sociales? (Y no, si esperabas ver el video aquí, lamentamos decirte que mejor revisés las redes)