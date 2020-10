Esta fue la reacción de Thalía al ver el video de las niñas del pastel / TVNotas

La historia viral de “las niñas del pastel” que riñeron durante una fiesta sigue dando de qué hablar y aunque ocurrió en Brasil, en pocos días se ha convertido en tendencia en el mundo entero, por lo que no extraña que Thalía la retomara para compararse con la pequeña que reaccionó de una manera furiosa porque su hermana apagó la vela de su pastel de cumpleaños.

La cantante mexicana compartió fragmentos del video que en cuestión de horas se ha convertido en parte de las conversaciones y que llamó la atención por la respuesta que María Eduarda tuvo ante la cruel travesura de su hermana mayor, María Antonia, quien prefirió apagar las velas de la tarta aunque le correspondía a su familiar.

Según Thalía, a la niña “se le salió la del Barrio”, haciendo una clara referencia a la telenovela María la del Barrio, uno de los emblemáticos proyectos que protagonizó en Televisa hace más de 25 años.

La cantante agregó que María Eduarda reaccionó como ella lo hubiera hecho en caso de haberse encontrado en esta situación.

“¡Totalmente yo! Y a mucha honrra", precisó la artista mexicana que actualmente protagoniza la serie transmitida por Facebook Watch, Latin Music Queens, al lado de Farina y Sofía Reyes.

La niñita del pastel: Mis sueños preciados del 2020.



La niña de rayas: La pandemia, crisis económica, subir de peso, deudas, no tengo trabajo, etc. 😢 pic.twitter.com/NXIMkVg3aV — Hey Wendy (@heywendyoficial) October 20, 2020

Thalía además compartió un meme sobre esta historia viral, pero ahora con las caras de su personaje y el que interpretó Itatí Cantoral en la telenovela María la del barrio.

En la imagen aparecieron el rostro de María Hernández y Soraya Montenegro, para recordar la pugna que ambas mujeres tuvieron en la ficción y que en más de una ocasión se jalaron del cabello para resolver sus conflictos.

Además compartió un video de uno de los conflictos entre ambas mujeres y después el comparativo con el video original de las niñas nacidas en Brasil.

Thalía suele aprovechar este tipo de historias virales para recordar sus participaciones en la tv mexicana, pero especialmente a las que conocemos como “Las Marías”, por la trilogía exitosa que encarnó hace más de 20 años.

(Foto: Instagram de Thalía)

En más de una ocasión ha hecho una referencia especial a que ella viene “del barrio” como su personaje, el cual surgió de un nivel humilde y conforme avanzó en la historia adquirió prestigio.

El mes pasado, la cantante declaró a Ventaneando que de vez en cuando detecta expresiones o conductas referentes a su incónico personaje y que busca acabar porque no son buenas.

“Se me sale Thalía la del barrio total, o sea es algo que no lo puedo controlar, es algo como que me florece la Santa María la Ribera; así rico, sabroso”, contó al programa de espectáculos mexicano.

(Foto: Instagram de Thalía)

Hay que destacar que Thalía sí creció en la popular colonia de la Ciudad de México, la cual es una de las más simbólicas de toda la capital del país. La actriz habitaba la vivienda conocida como “La casa de los perros”, la cual es muy popular pues tiene un par de canes labrados al exterior del inmueble.

Thalía dijo que su lenguaje se vuelve especialmente obsceno cuando está molesta y es algo que a ella está intentando trabajar para quitarse esa mala costumbre, pero que no es fácil pues cada vez que se molesta parece salir sin importar lo que haga: “Yo soy muy malhablada y eso es algo en lo que estoy trabajando, y bueno, cuando me enojo todavía es peor”.