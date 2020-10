Tras el escándalo, Chiquis afirma que no le fue infiel a Lorenzo / El Intransigente

Luego de ser una de las parejas más mediáticas, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez anunciaron su separación definitiva el pasado 17 de septiembre, dejando con el corazón roto a sus fans y también preguntándose qué fue lo que sucedió entre ambos, llevándolos a tomar esta decisión repentina.

Esta interrogante parece quedó respondida cuando la Chiquis fue captada besando a otro hombre a la salida de un restaurante. La cantante estaba con Jorge Cueva, conocido como Mr Tempo. En la imágenes se observan como se quitan las mascarillas y se dan un beso. Ahora, queda la pregunta ¿fue este la causa de la separación?

En declaraciones ante la prensa a su llegada al aeropuerto, y reseñadas por el programa Suelta la Sopa, Chiquis Rivera se defendió de quienes la acusan de infiel "quiero aclarar que no fui infiel, jamás lo he sido".

"Él sabe las razones de nuestra separación, yo por respeto a su madre, a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. Soy fuerte y siempre voy a dar la cara por eso estoy aquí frente a ustedes. Yo no fui infiel y él lo sabe, por eso pido que me respete".

Habló también de su relación con Jorge Cueva "Yo tengo casi cuatro años conociendo a Jorge (…) yo se que le gusto, me lo dijo de frente. Él sabe que estoy en un proceso y él respeta eso, le estamos dando tiempo al tiempo. Estamos trabajando en varios proyectos juntos".

Con esto, la cantante espera ponerle fin a la polémica y poder solucionar las cosas con su ex pareja en privado.