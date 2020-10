Fallece a los 56 años la actriz Doreen Montalvo

Doreen Montalvo, conocida por películas como West Side Story y series como 'The Good Wife' o 'Madam Secretary', ha fallecido a los 56 años Foto: Referencia

La actriz Doreen Montalvo, conocida por películas como West Side Story y series como 'The Good Wife' o 'Madam Secretary', ha fallecido a los 56 años.

Su representante, Steve Maihak ha sido el encargado de dar la noticia sobre la muerte de la actriz a través de su propio perfil: "Estamos devastados al escuchar que nos ha dejado hoy. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposo Mike Mann y su familia durante este tiempo"

Maihak se ha mostrado desolado tras conocer la muerte de su representada: "Ha sido mi honor y extremo placer haber trabajado con Doreen, como su manager [...] Doreen, qué bendición absoluta haberte conocido en tu increíble viaje humano. Rezo por tí y te amaré y echaré de menos, para siempre.", han sido las palabras que le ha dedicado a Doreen con quien compartía una gran amistad.

La actriz sufrió un derrame cerebral hace un mes, además de un dolor repentino poco antes de morir. Sin embargo, Doreen se mantuvo activa hasta casi el último momento. A pesar de verse obligada a abandonar prematuramente y debido al coronavirus 'Mrs. Doubtfire', su último trabajo en Broadway, la estrella participó en otros proyectos como un flash mob en Times Square con el objetivo de promover el teatro, como ella misma anunció a través de la página web oficial de Broadway.

Permanente presencia en televisión

Doreen, que además de haber participado en las conocidas series ya mencionadas, también era aclamada por sus permanentes apariciones en producciones de la pequeña pantalla como Elementary y Ley y Orden. Además de sus participaciones en diferentes obras de Broadway como, On your feet, Flash Dance The Musical y Giant.