Así fue como vivió Vadhir Derbez su enfermedad por COVID-19

🇲🇽Besa mi cuello con tu aroma y deja que tus manos frias quemen mi piel. Pídele a las estrellas lo que nunca te atreviste a pedirle a la luna. 🌹No trates de encontrarle sentido a mis palabras ya que están aqui para hacerte sentir, no para hacerte entender. 🌙 -V . 🇺🇸Kiss my neck with your scent and let your cold hands burn through my skin. Ask the stars for all the things you never dared to ask the moon for. 🌹Don’t try to make sense of these words, they are here to make you feel, not to make you understand. 🌙 -V

A post shared by 𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@vadhird) on Aug 19, 2020 at 2:34pm PDT