José Ron desata rumores de un nuevo romance

Hoy y siempre LUCHA POR TUS SUEÑOS! Hay cosas que dependen y no dependen de ti! Lo que no dependa suéltalo, no le des energía, no es tú batalla! Pero lo que SI dependa de ti, pelealo! Entrégate! Que tu corazón desborde toda la pasión acumulada! Saca tus garras y sé un guerrero que pelea para salir adelante! No importa cuantas veces caigas! No importa cuantas veces te digan que no! ✨MAKE IT HAPPEN✨ y recuerda “algún día o día uno!!! Que Dios te bendiga y no pierdas la FE!!!! Lucha! Pelea! Cree en ti y deja que Dios haga lo suyo 🤜🏻🤛🏻❤️ . . . 📸 @miguelsalasfoto

A post shared by José Ron (@joseron3) on Oct 13, 2020 at 6:11pm PDT