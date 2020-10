Foto:Bad Bunny dedica mensaje contra la violencia machista en los Billboards 2020/ Referencia

Como toda ceremonia, los Premios Billboard 2020 también son una oportunidad para enviar mensajes potentes sobre urgencias sociales. Y eso hizo Bad Bunny al ganar un galardón en la categoría de mejor artista latino.

El artista puertorriqueño ofreció una presentación en compañía de Ivy Queen y Nesi al ritmo de “Yo perreo sola”, uno de los temas más icónicos de su disco “YHLQMDLG”. Al término de esta canción, se acercó a recoger su premio y ofreció unas palabras dedicadas a las mujeres latinas.

“Gracias a los Billboard, a todos mis fans alrededor del mundo”, dijo al inicio en inglés. “Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría nada, ni la música ni el reguetón”, agregó en español.

El reguetonero continuó su discurso, que levantó varias reacciones en redes sociales, aludiendo al machismo que afecta nuestra sociedad. “Basta ya de la violencia machista contra la mujer. Vamos a educar ahora en el presente para un futuro mejor”, apuntó.

“Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social. Pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”, concluyó.

Con un escenario vacío, sin aplausos ni risas en vivo, y bajo la conducción de una entretenida Kelly Clarkson: así arrancaron los Billboard 2020. Se sumó al inicio de la ceremonia la participación de Nicole Richie, quien anunció a los nominados de la categoría a mejor álbum.

Enviar mensajes potentes

Así, la primera ganadora de la noche fue Billie Eilish, quien estuvo presente para recoger su galardón. Cubierta por una mascarilla, la autora de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” —el disco ganador— subió al estrado, ofreció abrazos imaginarios y dedicó unas palabras.

“Oh, está pesado”, dijo al inicio mientras tomaba su estatuilla. “Muchas gracias, esto es increíble. quiero agradecer a los fans por creerme y apoyarme, aunque no sé por qué lo hacen. También quiero decir que siempre es un shock cuando gano algo. Así que gracias Billboard, los amo”, agregó.