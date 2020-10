Julián Gil dice que Marjorie de Sousa robó la patria potestad de su hijo

Foto: Gil y De Sousa se han enfrentado en los tribunales durante años/People.

Julián Gil finalmente rompió el silencio sobre haber perdido la patria potestad de Matías, el hijo que tuvo con su expareja Marjorie de Sousa.

El actor, quien se encuentra de vacaciones con su novia Valeria Marín en Turquía, compartió un contundente mensaje en sus historias de Instagram sobre el largo proceso legal en que ha estado enfrascado con De Sousa.

“Si hay algo firme 'No es lo mismo perder la patria potestad a que descaradamente te la roben'. Amigos de la prensa Busquen el expediente Julián gil”, escribió.

Dichas declaraciones se producen luego de que la cantante venezolana dijo que no hay nada firme en el caso luego de ser cuestionada por la prensa durante una ceremonia en la que fue homenajeada por sus 20 años de carrera y recibió las llaves de la ciudad de Ontario, California.

“No puedo decir absolutamente nada porque no existe nada firme todavía, por eso la única que puede hablar de esto es mi abogada, y repito, no existe nada firme, así que no puedo decir nada”, expresó la actriz.

La actriz dijo:

Sin ofrecer más detalles del caso, la venezolana también habló de los ataques que recibe en redes sociales. “A veces te tienes que hacer oídos sordos", dijo. "Muchas de las personas que escriben ahí ni siquiera son cuentas reales, son cuentas compradas, cuentas falsas; entonces no puedes dejarte llevar por una persona que no tiene una foto de su perfil, que no tiene seguidores y además son creados por personas aparte para tratar de dañarte la imagen”.

Gil y De Sousa se han enfrentado en los tribunales durante años en el caso de su hijo. En junio salió a la luz que la actriz presentó una demanda en México contra su expareja exigiendo la patria potestad del niño de 3 años.