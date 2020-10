Viral en Nicaragua: El "supermercado fantasma" de El Zumen

Foto: Imagen representativa del supermercado fantasma.

Para el mes de octubre es común que salgan historias de suspenso, terror y hasta de lo paranormal, y en Nicaragua de pronto aparecen curiosidades que se vuelven virales. Conoceremos en este artículo del "supermercado fantasma de El Zumen".

Este creepypasta, término ocupado para historias de horror "reales" que se publican en línea, proviene de un usuario llamado Reveryy, quien aparentemente es diseñador gráfico.

Lee también: Podcast: The Boys In The Band; risas y lágrimas en una noche

Fue publicado en un grupo de Facebook y también se viralizó en Twitter, lugar hasta donde llegó a mis ojos y por lo cual me pareció interesante divulgar a través de esta plataforma.

Narrativa de una noche rara

Según el texto de poco más de 700 palabras, fue una noche que el sujeto decidió reunirse con sus amigos para pasar un rato relajado acompañado de tragos sociales.

Dice que por la cuestión del COVID-19 no había salido mucho, por eso tomaron la decisión de algo tranquilo en una casa, para ello tuvieron que llenarse de provisiones etílicas y se fueron a comprar cervezas. Todo esto transcurrió la noche de un domingo en una vivienda del barrio El Recreo, en Managua.

El protagonista de la historia señala que no calcularon bien la cantidad de bebidas espirituosas y se fueron a comprar más pero no andaban efectivo, por lo que tuvieron que buscar un ATM y sabían que había uno en El Zumen.

Eran las 2 de la mañana y caminaban al suave mientras tomaban más cervezas, luego sacaron el dinero y entraron a un supermercado popular a comprar unas sopas instantáneas, de esas chinas llenas de fideos; ustedes saben cuáles.

Las cosas se ponen más extrañas

Foto: Fanart sobre la supuesta historia del supermercado fantasma.

Continúa la historia diciendo que al entrar al lugar estaba muy vacío, sonando reggaetón del clásico lo que es del gusto de este sujeto. Luego fueron a caja a pagar por las sopas y la muchacha que atendía parecía "emo", estilo característico de peinados que tapan buena parte del rostro.

"Se miraba bonita lo que logramos ver, y no nos dijo nada, nadita. Y pues nosotros más bien nos fuimos chiva del lugar por que no había ni un zepol (vigilante) cerca y esa mi&rda estaba desolada, no había nadie, eran las 2 y pico y la maje (jovencita) sola", prosigue el autor de este creepypasta.

Al final de la noche de farra, narra cómo tuvo que ir a trabajar al día siguiente. Agarró bus de transporte urbano colectivo y cuál es su gran sorpresa que cuando llega al mismo punto del supermercado... ¡no había nada ahí!

"¡Hasta se me bajó la presión, sentí un escalofrío en todo el cuerpo y dije maje, es imposible, ¿me estoy quedando loco? wtf... Llamé a mis broderes ahí no más y les conté y los majes pensaron que los estaba trolleando", señala el sujeto.

Foto: Ilustración sobre la historia del "supermercado fantasma"

¿Suicidio? ¿Fantasma?

Posteriormente un trabajador de la Alcaldía de Managua que estaba barriendo la acera cerca de ese lugar, escuchó la conversación y lo notó alterado, por lo cual se acercó y contó lo que pasa ahí... Supuestamente dicho supermercado no existe, y quien atiende es una tal Maura Hodgson, una chavala de Mulukukú que cometió suicidio en otra sucursal de ese negocio ubicado en Veracruz.

"Ella está enterrada en Mulukukú y se han reportado varios casos del tal Súper (...) fantasma", le dijo el trabajador de la Alcaldía.

Y así termina su historia, indicando que no fue a trabajar por varios días y hasta lo corrieron de su centro de labores, quedando con esta anécdota que todavía lo tiene estupefacto.

Ahora en redes sociales hay muchos que han especulado sobre este cuento de terror, dejando sus propias teorías de qué fue lo que realmente pasó ahí.

¿Y vos, qué opinas de todo esto?