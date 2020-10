Niurka hace fuertes declaraciones a Montserrat Oliver

Hay días que uno amanece con más ánimos que otros, un Tip para esos días que nos cuesta levantarnos es proponernos hacer algo diferente, un nuevo reto, y variar la forma de vestir para vernos mejor y sentirnos mejor. Pensar una razón para estar feliz HOY! ( Hay Muchas!) Enfoquémonos en lo positivo siempre./ Some days are better than others, we all have bad days, so for those days ,the best thing to do is to try to do something different,Think about one thing you are thankful for and maybe wear something fun so you feel better. #viviresincreible

A post shared by Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) on Oct 7, 2020 at 8:25am PDT