Foto: Demi Lovato reveló que una película la hizo darse cuenta que era bisexual / Infobae

Es verdad que el arte tiene influencias sobre la vida de la gente ya sea que haga que la gente vea mundos nuevos, o que simplemente les ayude a encontrar algo que ya estaba dentro de alguien desde siempre.

Ese fue el caso de Demi Lovato, quien a través de una transmisión en Facebook junto con Tan France de “Queer Eye”, celebraron el “Coming Out Day” (algo así como el Día del salir del armario) este viernes.

Durante esta transmisión, el diseñador cuestionó a la cantante acerca del momento en el que ella se dio cuenta de su orientación sexual. A lo que la estrella respondió que fue cuando vio el filme “Juegos sexuales”.

“Definitivamente fue cuando era muy pequeña y definitivamente no debería haber estado viendo ‘Juegos sexuales’, pero lo hice. Y fue en esa escena en la que se besaron en el césped del parque. Yo estaba como, ‘Oh, espera un minuto, realmente me gusta, quiero probarlo’. Y luego, cuando tenía 17 años, realmente lo probé y fue cuando supe”, confesó la también actriz.

La escena de la que habla es un icónico momento entre dos de los personajes principales de esta cinta: Kathryn Merteuil, quien fue interpretada por Sarah Michelle Gellar y Cecile Caldwell, interpretada por Selma Blair. En esta escena Kathryn, le dice a Cecile, que para aprender a besar es necesario practicar con amigas, por lo que ambas comparten un beso.

La cantante también ahondó acerca de cuándo decidió contárselo a la gente, la cantante decidió contarlo por etapas a ciertas personas, hasta que decidió revelarlo al mundo entero al final.

“Se lo conté a casi todos mis amigos y a mi hermana mayor cuando tenía 17 años. Todos lo sabían antes de que se lo dijera a mis padres y luego al público. Esas fueron mis tres fases: amigos, padres, público”, contó la cantante.

La cantante narró que ella estaba a punto de salir en una cita con una mujer, por lo que decidió decirle antes a su madre, en caso de que la fotografiaran.

Sentí que tuve un secreto por muchos años. Pero sentí que realmente quería ser mi ‘yo’ auténtico y estaba cansada de tenerla dentro de mí. Yo estaba a punto de salir con una chica y si mi mamá lo veía, la quería llamar y decirle como ‘Hola mamá, solo para que sepas, voy a salir en una cita con chica y quiero que sepas lo que estaba pasando’”, explicó.

Lovato confesó que para ella, esta llamada fue muy importante y le quitó un peso de encima, mientras que su madre simplemente la acepta tal cual es. Y, admitió que es un privilegio que no muchos tienen.

“Para mi fue una llamada muy emocional. Pero para ella fue simplemente decirme ‘quiero que seas feliz, si es con un hombre o una mujer, lo que sea, quiero que seas feliz’. Esa fue una bella llamada para mí y soy muy afortunada de poder haber tenido esa experiencia, porque sé que mucha gente no la tiene”, declaro.

Aunado a esto, Lovato explicó que ella no solamente ha creado sus canciones para hombres, sino que también lo ha hecho para mujeres, algo que le sorprendió que sus seguidores no se hubieran dado cuenta. No obstante, Lovato bromeó que ahora analizarán cada canción que ha hecho, con lupas.

“Hubo momentos en que escribí canciones sobre chicas que mis fans pensaron que escribí sobre chicos. Me sorprende que algunos de ellos no se dieran cuenta de que algunas de las canciones eran para ciertas personas. Lo estaba compartiendo con el mundo, pero no estaba siendo completamente obvia de lo que estaba hablando. La música era mi espacio seguro”, compartió la intérprete.