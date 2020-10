Otro de los Derbez dio positivo a coronavirus

🇲🇽Destiny ... que otras palabras encuentras en mi ropa? 😏 LIKE si adivinas la que estoy pensando 😈 . 🇺🇲Destiny.. What other words can you find on my clothes? 😏 LIKE if you get the one Im thinking of 😈 . Outfit: @merkaba.abrigos

A post shared by 𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@vadhird) on Oct 6, 2020 at 3:09pm PDT