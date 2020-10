Gloria Estefan habla sobre la homosexualidad de su hija

HAPPY BIRTHDAY, GEM! @holagemeny 💃🏻 May your new trip around the sun bring you many smiles along the way, vibrant health, renewed purpose, beautiful experiences and all the love your heart can hold! Love & good wishes!! 🎂✌️🎂🎶🎂🌻🎂🎁🎂🌺🎂🎈🎂❤️🎂 FELIZ CUMPLEAÑOS, GEM! @holagemeny 💃🏻 Que este nuevo viaje alrededor del sol te traiga muchas sonrisas por el camino, salud vibrante, un propósito renovado, bellas experiencias y todo el amor que tu corazón pueda contener. Mucho amor y buena vibra! 🎂✌️🎂❤️🎂

A post shared by Gloria Estefan (@gloriaestefan) on Aug 9, 2020 at 6:40am PDT