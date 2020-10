William Levy rompe el silencio tras el accidente de su hijo

Te amo mi niño lindo.. mami y papi siempre van a estar a tu lado!! Y vamos a vencer con el favor de Dios!! Te amo con mi vida!! My lil man!! You are so strong and loved by God!! @christopherlevy thank you thank you thank you 🙏🏼

A post shared by Elizabeth Gutierrez (@gutierrezelizabeth_) on Oct 8, 2020 at 7:13am PDT