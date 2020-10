Hija de Arturo Peniche habla sobre la separación de sus papás / Noticias de México

El pasado 21 de septiembre, el actor Arturo Peniche contó a la periodista Mara Patricia Castañeda que había decidido separarse de su esposa Gaby luego de 38 años de casados, la noticia conmocionó al público, pues se trataba de una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo nacional y nunca antes habían dado visos de alguna ruptura o indicios de rencillas en el matrimonio.

De hecho siempre se mostraron cariñosos en público y el histrión se desvivió en elogios para su esposa en más de una ocasión frente a las cámaras.

El actor expresó que no ve a su esposa desde hace varias semanas debido a que “ya no se entendían” y que la relación fue desgastándose al grado de ya no funcionar como antes. Así lo dijo:

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, reveló el actor con la voz entrecortada.

Sin embargo, el primer actor de telenovelas afirmó que no considera el divorcio como una opción puesto que “ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio… jamás me voy a divorciar... a lo mejor ella, me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar”.

Al día siguiente de estas revelaciones, fue su hijo Brandon Peniche quien habló de la separación de sus padres en el programa Venga la alegría, matutino del que es conductor. Así lo dijo el también yerno de la actriz Sharis Cid:

“Creo que lo dice muy bien mi papá: mi hermana y yo tenemos que ser las personas más neutrales, los amamos, yo hablo con mi papá, está bien; hablo con mi mamá, está bien, pero pues ya meternos más no podemos, ni hablar del tema”, comentó sobre el conflicto entre sus papás.

“Sé el matrimonio que tienen y conozco perfectamente a mi papá, él dice algo muy importante, que hay amor... las relaciones humanas son muy complicadas... sabemos que hay altibajos y pasa... somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario, somos iguales a cualquier otra persona”, agregó.

“Siempre he estado en contacto con él y hasta ahí. Más, no sé. No he hablado con ella (su madre), lo que sé es que está bien, mi papá está bien. Solamente ellos les podrían dar detalles...hay amor y yo más que nadie lo sé... se aman mucho y han construido cosas increíbles, sólo ellos sabrán. El chiste de la vida es ser feliz y lo que ellos decidan para estar en paz (lo apoyo)... evidentemente somos una familia perfectamente disfuncional funcional”, dijo el también actor en el foro del programa que conduce.

Y aunque sus palabras también hablaron por su hermana, fue ella misma quien decidió romper el silencio en torno a la decisión de sus padres. Así lo dijo Khiabet Peniche ante las cámaras del programa Hoy:

“Todas las parejas tienen diferencias, rachas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo y la decisión que tomen ellos como pareja, la respeto. Los amo a los dos como individuos y lo que pase entre ellos, es lo que van a decidir. Los amamos por igual”, expresó la joven.

Sobre los cuestionamientos de los motivos de su separación, Khiabet comentó lo mismo que su hermano, “nosotros no podemos opinar, mi papá lo hizo público, entonces él es quien les puede dar la respuesta”, finalizó.