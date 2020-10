Foto: Así reaccionó Ana Brenda Contreras al romance de Iván Sánchez y Camila Sodi/Cortesía

Ana Brenda finalmente reaccionó al romance de su exnovio, el actor español Iván Sánchez y la actriz mexicana Camila Sodi.

Sánchez y Sodi fueron captados por paparazzi en Ibiza besándose y jugueteando apasionadamente en un barco en septiembre.

“No me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo", dijo en una entrevista con Despierta América (Univision) al promocionar su nuevo programa Tu cara me suena de la misma cadena.

La actriz mexicoamericana, quien tuvo un intenso noviazgo de dos años con Sánchez tras protagonizar juntos la telenovela Lo imperdonable en el 2016, añadió sobre su ex:

“Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices, ¿no? Qué bueno, cada quién”.

Si bien Ana Brenda parece seguir disfrutando su soltería, vive una gran aventura a nivel profesional en esta nueva etapa como conductora del reality show Tu cara me suena de Univision.

Promocionar nuevo programa

"Reinventarse es la oportunidad que te ofrece el destino de crecer hasta el infinito", escribió Contreras junto a una foto en el estreno del programa. ¡Pretendientes no le faltarán!

Ana Brensa es una actriz, cantante y modelo estadounidense, de origen mexicano. Es conocida principalmente por interpretar a Cristal Jennings en la segunda temporada de la serie de The CW, Dynasty.

Comenzó su carrera artística como cantante, después de ser la ganadora del reality show mexicano Popstars,7​ y debutó como actriz en 2005, con un personaje menor en la telenovela Barrera de amor. Obtuvo mayor reconocimiento entre 2009 y 2013, por sus papeles principales en producciones como Sortilegio, Teresa, La que no podía amar y Corazón indomable.