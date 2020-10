Galilea Montijo se tragó un diente y usa un chicle para disimular / Revista Fama

Esta mañana, Galilea Montijo reveló un vergonzoso momento al que se enfrentó hace unos años en el programa ‘Hoy’, el cual hasta la fecha no ha podido olvidar.



Durante la sección ‘La nota que anota’, Galilea relató que durante una plática que estaba teniendo con la productora del programa Andrea Rodríguez, Galilea le comentó que ya por su edad ya consumía gomitas de calcio.



“Estábamos la productora Andrea Rodríguez y yo hablando sobre la edad y dijimos que la edad y el calcio. Y de repente agarro y me estaba tomando calcio, unas gomitas que compré, tragué el agua”, contó.

Por lo que antes de entrar a cuadro, la jalisciense tomo un poco de agua para pasarse la gomita, sin embargo sintió que se pasó algo muy duro.



Segundos después se dio cuenta que se había comido un diente que le habían puesto de manera provisional.



“Sentí algo duro, me trago el agua, de repente estoy hablando y noté que me provisional se despegó. “Me tragué la provisional, ya ven que suelo tragarme cosas como el apuntador”, no podía dejar de reír la conductora.

En ese momento sintió tanta desesperación que intentó vomitar para ver si lograba recuperar el diente postizo.

“Deja de eso, salí a tratar de vomitar para ver si salía, cómo iba a salir con ese hueco al aire, no hubo manera y salí con el chicle, ¡mana la edad!”, dijo Gali.



Sin embargo, al no tener éxito, tuvo que moldear un chicle como si fuera su muela para salir a cuadro y sonreír como si nada pasara.



Galilea Montijo improvisó tan bien, que nadie se percató del incidente, que sin duda la puso a sudar frío.



Finalmente destacó “Pero mírenme, ya tengo mi sonrisa”, confesó.