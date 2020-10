"Siempre seré tu fan, te amo Pa". Padre de Grettell Valdez sufre muerte cerebral

Foto: IG Grettell.

Han sido unos días especialmente duros para Grettell Valdez. Su tío Guillermo Smythe, al que ha considerado su padre desde niña por ser la única figura paternal importante en su vida, entraba en muerte cerebral para posteriormente ser desconectado de las máquinas en México.

Entre lágrimas y rota de dolor, así lo anunció la actriz al programa Venga la alegría. "Ayer, mientras estaba en mi llamado grabando una serie que estoy haciendo en este momento, recibí una llamada en donde mi papá tenía muerte cerebral", explicó con la voz entrecortada.

"Obviamente fue muy fuerte para mí estar lejos porque toda mi familia está en Querétaro. Agarré el coche con mi hijo... Me esperaron para que yo llegara a despedirme de él", prosiguió.

Desde entonces y a través de sus redes ha compartido mensajes y fotos junto al hombre que siempre estuvo presente en los momentos más importantes de su vida. Una situación muy dolorosa que también afectó mucho al exmarido de Grettell, Patricio Borghetti quien a través de los medios le dedicó unas palabras llenas de respeto y cariño.

"Se va una persona grandiosa, muy querida en su comunidad", comenzó su mensaje. "Él fue el papá de Grettell finalmente porque él la crió y a veces tu papá no es el biológico, sino el que cría".

"Mucho dolor"

A pesar de las oraciones y del empeño de los médicos para que saliera adelante no ha sido posible. La familia espera con dolor el triste desenlace al que se suma otra mala noticia: los altos costes de la hospitalización.

"Me apena muchísimo porque mi familia no tiene dinero, lamentablemente mi papá no tiene seguro de gastos médicos, debemos en el hospital casi 1 millón y medio, de lo cual hemos juntado hasta ahora 400 mil pesos. La verdad es que estamos pidiendo ayuda, lo que nos puedan ayudar para poder liquidar el hospital", reconoció.

A día de hoy, Grettell sigue publicando imágenes, recuerdos y dedicatorias de amor para el hombre que estuvo a su vera, en las buenas y en las malas, un tributo personal más que merecido. Todo el cariño para ella y su familia en estos difíciles momentos.