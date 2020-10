Reglamento Oficial del Torneo Free Fire en TN8

Foto: Imagen oficial del torneo Free Fire en TN8

REGLAMENTO

TORNEO FREE FIRE TN8 2020

El Presente Reglamento tiene por objeto normar, regular y establecer los términos, condiciones y disposiciones bajo las cuales se regirá el torneo denominada “FREE FIRE TN8 2020”. TELEVISORA NICARAGUENSE S.A a quien se denominará organizador, en función de la legalidad y transparencia honrarán el compromiso que aquí adquieren con las personas que participen.

ARTICULO 1. Inscripción, Competencia y Mecánica del Torneo.

1.1 – Inscripción.

El periodo de inscripción está comprendido del día del 8 al 22 de septiembre del presente año.

1.2 - Requisitos de inscripción:

• Ser nicaragüense

• Tener mínimo 16 años de edad

• Armar escuadras de 4 jugadores

• Nombre completo y número de cédula o partida de nacimiento de los 4 participantes

• Presentar permiso de sus padres o tutor

• Contar con su propio dispositivo móvil e internet (aplican solo celulares)

• Enviar propuesta de nombre de escuadra y username de los 4 integrantes

• Presentar logo de la escuadra en editable

• Contar con categoría Gold para poder participar

• Para participar escribir a: [email protected]

1.3 – Competencia y Mecánica.

• Será un torneo de eliminación directa, en el que las ocho escuadras serán enfrentadas al azar hasta elegir a un ganador.

• El torneo se llevará a cabo en las instalaciones de TN8, durante ocho sábados, a partir del 03 de octubre 2020.

• Las escuadras deben presentarse al menos media hora antes del inicio del torneo, si la escuadra no está completa al iniciar la partida, los presentes defenderán el honor de su escuadra.

• Aplicar en el tiempo establecido por los organizadores.

• Cumplir con los requisitos indicadas en el documento (link)

• Las partidas serán en escuadras de 4 competidores, sala privada.

• Cada jugador garantizará su propio móvil y conexión a internet

• Una vez finalizada la partida se debe informar de la misma a un asistente, el cual contará con una planilla y validará el encuentro y donde irán cargando los datos en una plataforma secundaria.

• Los participantes NO DEBEN SALIR DE LA SALA HASTA QUE SE CORROBORE.

Si los participantes salieron de las estadísticas iniciales, la partida quedará inválida y se otorgará la victoria al equipo contrario.

1.4 – Conexiones y dispositivos.

Cada participante es responsable de llevar o tener conexión de red en sus dispositivos, la organización no se hace cargo en caso de problemas técnicos o desconexiones que presenten los jugadores, así mismo, cada participante es responsable de garantizar la suficiente carga energética en la batería de su equipo móvil, de manera que le permita jugar al menos una hora.

ARTÍCULO 2. SOBRE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS.

2.1 - Selección de ganador y entrega de premio

• El torneo premiará tres posiciones; 1ero, 2do y 3er lugar

• El ganador podrá retirar el premio en las instalaciones de TN8 en fecha y hora previamente acordada vía telefónica

• En caso que el ganador sea un menor de edad, el premio será entregado a su padre / madre / tutor o representante legal, presentando su cédula de identidad y partida de nacimiento del menor ganador

• El ganador debe retirar su premio dentro del término de treinta días, a partir de la fecha de finalización del torneo. Una vez transcurrido este término sin que el ganador hubiere retirado su premio, los organizadores podrán declarar el premio como no aceptado, sin posibilidad de reclamo alguno por el ganador.

ARTÍCULO 3. PROHIBICIONES.

3.1 - Competencia antideportiva

• El uso HACKS y APK están totalmente prohibido, en caso de tomar conocimiento del uso de los mismos se procederá a descalificar al equipo involucrado de la competencia en curso y de futuras ediciones.

• No se admiten controles o dispositivos similares (IPad / Tablet). Si tiene un nickname ofensivo en el juego, no será admitido en competencia.

• Los concursantes no podrán participar en múltiples ocasiones con diferentes cuentas.

• Se vigilarán las actividades fraudulentas y se dará lugar a la exclusión o la descalificación del usuario cuando se observen comportamientos que puedan resultar aparentemente abusivos o malintencionados.

• Cualquier indicación falsa o indicios de identidad o fraude permitirá al organizador la descalificación inmediata del participante de forma unilateral y sin necesidad de notificación o justificación alguna al participante.

• TELEVISORA NICARAGUENSE S.A se reserva el derecho de admisión y partición del torneo, así como descalificar concursantes por lo antes descrito.

3.2 – Propiedad Intelectual.

Los participantes reconocerán los derechos de propiedad intelectual, sobre todo el desarrollo, cediendo todos los derechos de uso de imagen y audio en cualquier forma, para su utilización por todos los medios (incluidas las redes sociales a favor de Televisora Nicaragüense S.A)

Este Reglamento será el único instrumento legal que regula la promoción antes indicada.

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua el día ocho de septiembre del año dos mil veinte.