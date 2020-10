Natalia Barulich estalla cuando le preguntan sobre Maluma y Neymar / El Intransigente

La modelo Natalia Barulich se molestó durante entrevista con el programa radiofónico de Javier Poza debido a una pregunta sobre Maluma y Neymar, así que dio por terminada la conversación.

De acuerdo con información de Grupo Fórmula, Barulich se enlazó a la emisión radiofónica mexicana para hablar de su sencillo Selva, pero cuando Poza preguntó sobre su vida personal expresó su molestia.

“Pensé que esto era una entrevista musical y realmente estoy tratando de promover mi canción, no mi vida personal. Esa era la impresión que tenía”, respondió antes de expresar su negativa para continuar con la conversación.

Natalia tuvo un romance de dos años con Maluma, a quien conoció en la grabación del video "Felices los 4" (IG: natalia)

Poza comentó lo ocurrido durante la emisión de este jueves y explicó por qué decidió hacer la pregunta sobre el cantante colombiano y el futbolista brasileño. “Aunque a ella no le gusta que la relacionen con Maluma o con Neymar, es un hecho que aunque es una modelo reconocida, una mujer guapa y talentosa, se ha dado a conocer de manera general por este asunto de Hawái y Maluma, y luego Neymar e Ibiza”, señaló.

“Se molestó muchísimo cuando le cuestionamos en este espacio sobre Neymar, sobre Maluma, sobre todo lo que se ha dicho sobre la canción Hawái”, añadió Javier, quien lamentó la actitud de la modelo. “Después de lo exigente que se puso pues la entrevista ya no pudo seguir”.

Según el conductor, la situación de Natalia sería distinta si se hubiera dado a conocer primero por su música y no por sus romances con famosos. “Es algo que ellos hicieron públicos, Neymar, Maluma, ella misma y ahora lo está aprovechando, dice que no, pero lo aprovecha para presentar su música, que más allá de que puede ser buena o no sin ese empujón promocional simplemente ni siquiera la entrevista se hubiese concretado, pero ya sabe cómo son este tipo de personalidades”.

Neymar y Natalia

Romances

Fue en octubre de 2019 cuando se confirmó la ruptura entre Natalia Barulich y Maluma, después de dos años de relación.

Ya en ese momento el nombre de Neymar revoloteó alrededor como una de las posibles causas de la separación.

Al parecer, el jugador del PSG aprovechó el viaje de Natalia a Europa para ponerse en contacto con ella y conocerse.

Barulich incluso fue vista en un partido del brasileño, lo que solo avivó las especulaciones, pero fue hasta agosto de este año que la historia de su posible romance acaparó la atención.