Exintegrante del grupo Menudo grave tras intento de suicidio

Después de la fatídica noticia del suicidio de Xavier Ortiz, conocido por su exitoso paso por el grupo musical mexicano Garibaldi, un nuevo caso azota el mundo de la música, esta vez sin final trágico.

El ex integrante de la famosa banda juvenil Menudo en su segunda generación, Anthony Galindo, se encuentra bajo supervisión médica tras un intento de suicidio el pasado fin de semana.

Así lo anunciaba un comunicado familiar en sus redes que informaba del delicado estado de salud del artista venezolano, ingresado en el hospital donde se recupera poco a poco.

"Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe). estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y dificil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro", lee el comienzo del escrito. "Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por esto que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico", explicaron.

Estado del cantante

El silencio de Anthony en las redes sociales de los últimos días disparó la alarma y los rumores de inmediato, algo que su familia quiso cortar de raíz. El comunicado hace referencia al estado depresivo del cantante de 41 años desde su alejamiento de los escenarios y la música, su gran pasión.

Ante todo, la familia pide respeto y oraciones por el artista, todavía en estado crítico. "Agradecemos infinitamente su preocupación, pero, sobre todo, las oraciones hacia nuestro querido Anthony. Esperamos que después de este comunicado podamos contar con la privacidad y el respeto, en medio de estos momentos tan difíciles para nuestra familia", concluyó la carta a los medios.

Todo el cariño y la fuerza para Anthony y su familia deseando una pronta recuperación.