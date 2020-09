¡Se le salió una! Karol G comparte atrevido video en Instagram / xoxo.news

La cantante y compositora colombiana de 29 años, Karol G, se encuentra muy feliz tras recibir cuatro nominaciones para los premios Latin Grammy 2020. Su pareja Anuel AA también quedó seleccionado en varias categorías.

Carolina Giraldo Navarro, como es el nombre real de la artista, no escondió toda su euforia y felicidad en las redes sociales tras la grata noticia.

Hace unas horas, Karol G compartió en su cuenta oficial de Instagram un osado video que roza la censura. En el mismo se puede ver a la oriunda de Medellín con botas bucaneras, gorra y saco de cuero negro.

Karol G by Instagram pic.twitter.com/iHeEKsF6Nz — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) September 29, 2020

“Así me siento con mis 4 nominaciones a los @latingrammys YASSS BABY! THATS MY TYPEEE Los amo a todos, GRACIAS !! ... Hoy estoy feliz y me siento súper B!!!!!!!!!!!” escribió Karol G junto a su videoclip.

“Se le salió un Grammy”, “amé el final!!!” y “Jajaja final inesperado” fueron algunos de los mensajes que recibió la novia de Anuel AA tras el blooper del final donde muestra de más y lo arregla con un emoticón de un premio Grammy.

El éxito de su reciente sencillo, “Tusa” junto a Nicki Minaj, es una prueba contundente de su increíble impacto. Este sencillo se convirtió en la primera colaboración femenina en alcanzar el #1 del listado “Hot Latin Songs” de Billboard, sobrepasó más de 1 billón de visitas en su video musical y más de 4 billones de reproducciones en las plataformas digitales.