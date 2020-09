Foto: Sharis Cid niega ser la tercera de discordia en la separación de Arturo Peniche/Referencia

Sharis Cid niega romance con Arturo Peniche y asegura en televisión nacional “Gaby es mi amiga...lo que más deseo en el mundo es que ellos dos estén bien”, pues según una revista de espectáculos, la actriz había sido la tercera en discordia entre sus consuegros.

Si bien, la semana pasada Arturo Peniche reveló que llevaba algunas semanas separado de su esposa, con quien había estado por 38 años, el actor enfatizó que la pandemia había remarcado las diferencias entre ambos y que había tomado esta difícil decisión sin que hubiera más personas involucradas.

Un día después, su hijo Brandon Peniche fue cuestionado sobre el tema y el joven se limitó a decir que estaba bien, que sus padres eran grandes personas y que desconocía los motivos detrás de la separación, pero que no dudaba de la integridad de su padre, Arturo Peniche, ni de su madre, Gabriela Ortiz.

Hasta ahí el tema parecía en paz, pero hoy, la revista TV Notas, publicó una entrevista de alguien supuestamente cercano a la familia Peniche, que aseguró que la separación entre Arturo Peniche y su esposa Gaby, se debía en parte a la cercanía del actor con su consuegra, Sharis Cid.

Esta mañana, Brandon Peniche externó su molestia por las acusaciones y por el hecho de que la revista lucrara con un asunto familiar tan sensible, no solo defendió a su padre, Arturo Peniche, a su madre, Gabriela Ortiz y a su suegra, Sharis Cid, sino que hizo un llamado a no comprar la revista.

Ahora, es Sharis Cid quien da la cara y enfatiza que entre ella y Arturo Peniche no hay nada más que un vínculo familiar que han formado desde que sus hijos se casaron y que Gaby Ortiz es su gran amiga, inclusive que desea lo mejor para todos, refiriéndose a una posible reconciliación.

Vínculo amoroso

Fue hace unos minutos cuando el equipo de “Ventaneando” enlazó en directo con la actriz Sharis Cid para indagar la situación. Sharis respondió enérgica y claramente, negando todo vínculo amoroso con su consuegro Arturo Peniche y recalcando la gran amistad que había formado con su consuegra, Gabriela Ortiz

La actriz reveló que este era un ataque en su contra y que no lo toleraría, pues la estaban difamando, tal como ocurría con varias mujeres y que alzaba la voz contra este tipo de ataques a la mujer. Sharis Cid no titubeó y agregó que no era posible que se les tratara de esa manera, inventando algo tan bajo de la nada.