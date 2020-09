Irina Baeva dice que le está siendo infiel a Gabriel Soto en Nueva York

Foto: Irina Baeva confesó que le gustaría que el actor viera en ella un antes y un después de su vida/People

“No puedo estar más feliz y emocionada, desde la primera vez que llegué a Nueva York, el puro hecho de estar aquí, camino por la calle y literalmente, ¡sonrío! Todo me impresiona!” Ante esta declaración, no hay duda de que Irina Baeva está feliz y emocionada, pese a estar lejos de su gran amor, Gabriel Soto.

Eufórica ante la espectacular energía que desprende la gran manzana, su alegría es más que evidente, incluso contagiosa, y así se lo hizo saber al mundo frente a las cámaras de Despierta América.

Salir en la mañana a correr a Central Park es su mayor inspiración: “Una de las cosas que más disfruto, te lo juro, es casi casi mi crush, así de que le dije a Gabriel, mi amor te estoy siendo infiel con Central Park”, aseguró riendo. “Ahorita sobre todo para mí, he estado en Nueva York en invierno, primavera, verano y otoño, y otoño es la mejor temporada”, sentenció.

“Cualquier experiencia aquí me genera una emoción como de niña chiquita… Como niña en Disney, esa es Irina en Nueva York”, afirmó. Y reconoció que la ciudad era muy romántica y que lo único malo es que Gabriel estaba muy lejos.

Agradecimiento

Al preguntarle la reportera de Despierta América cómo llevaban la distancia, la actriz rusa aseguró que no era tan difícil en esta época gracias a la tecnología y solo tuvo palabras de agradecimiento para su novio:

“Agradezco mucho a Gabriel que me haya apoyado en esta decisión. Cuando yo le dije, mira me voy a ir este tiempo, no fue de ¡no, no te vayas!, es más, él me motivó, me dijo ¡ya!, reserva tu departamento, si es algo que quieres, que te hace feliz, claro que yo te apoyo”.

“Extrañarse más creo que también es algo bonito”, dijo romántica.

Irina Baeva confesó que le gustaría que el actor viera en ella un antes y un después de su vida en Nueva York, donde quisiera crecer no solo a nivel actoral, también como ser humano, cargada de todas estas nuevas vivencias.