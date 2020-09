Arturo Peniche confirma su separación, “La amo y por eso me quito”

Arturo Peniche confirma separación, “La amo y por eso me quito” / Twitter

Luego de que Arturo Peniche le dio a conocer a Mara Patricia Castañeda que está separado de su esposa Gabriela, con quien lleva 38 años de matrimonio, el actor confirmó la separación y asegura lo hace porque ama a su mujer:

"Amo a Gabriela y por eso me quito”.

A través de sus redes sociales, Arturo Peniche compartió un emotivo mensaje sobre lo que actualmente vive con la mujer que ha estado a su lado por casi 40 años.

EXCLUSIVA!! Arturo Peniche abrió su corazón a la periodista Mara Patricia Castañeda y le confesó que, después de 38 años de matrimonio, decidió separarse de Gabriela Ortiz. pic.twitter.com/Pqxq8zwGVb — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) September 21, 2020

"Querido público, ¿qué les puedo decir? Hay varios dimes y diretes con respecto a una situación que estoy viviendo pero no es una situación extraña, no es una situación rara. En un programa de mi amiga Mara Patricia Castañeda hice un comentario porque a veces soy tan callado que me quedo con una presión en mi alma y en mi mente muy fuerte, y bueno, ese día tuve que comentarlo porque a veces la gente me pregunta por Gaby y no sé qué decirles porque ahorita Gaby y yo estamos pasando un trance complicado en nuestro matrimonio”.

El actor y galán de telenovelas explicó que “han habido problemas, han habido pérdidas con esta pandemia y bueno yo lo dije, me han hablado miles de periodistas para hacerme preguntas y yo no no quiero recibir preguntas tácitas porque tampoco quiero responder tácitamente”.

"Con el tiempo se va madurando, el tiempo va pasando, las formas van cambiando, las ideas también, las necesidades y a veces nos perdemos en el lado donde la pareja está muy ocupada en lo suyo y la otra pareja está muy ocupada en lo suyo y se logra una distancia que de repente hay un silencio muy respetuoso pero n o deja de ser silencio y quiero decirles a todos por favor, yo he estado 38 años casado con una mujer extraordinaria”.