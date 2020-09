Ex de Demi Lovato se enteró de su ruptura a través de los medios / Head Topics

Hace algunos días se dio a conocer la inesperada ruptura entre Demi Lovato y su prometido Max Ehrich a tan solo de dos meses de haberse comprometido a la orilla del mar en Malibú.

El actor confesó a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de ‘Sober’ en ningún momento le expresó su deseo de terminar con la relación y que se enteró a través de los medios según el actor.



Recordemos que la relación entre Demi y Max comenzó en marzo, al inicio de la pandemia y fue el pasado 22 de julio fue el día en que el actor decidió darle el anillo de compromiso a la exestrella de Disney y a tan solo dos meses del anuncio todo se terminó de forma abrupta.

Esto lo compartió al actor a todos sus seguidores / Captura

Te puede interesar: Kit Harington y Rose Leslie esperan a su primer bebé

Así lo confirmó en sus historias de Instagram con un mensaje claro y directo: “Estaba en el set de mi nueva película, ‘Southern Gospel’, con el equipo y los miembros del elenco justo a mi lado que literalmente me vieron abrir mi teléfono y luego abrí un tabloide”, escribió el ex Demi.



Y agregó: “Esta es la verdad honesta sobre cómo me enteré del final compromiso y que la gente de mi película vio cómo todo sucedía y me ayudó a volver al personaje para continuar con mi trabajo”.

Hasta el momento, Demi no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero todo apunta a que los mensajes de Max Ehrich serían la confirmación de la ruptura de su compromiso. Además, en las redes sociales de ambos han desaparecido las fotos en las que aparecían juntos, incluso las del momento de su compromiso.