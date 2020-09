Elettra Lamborghini se casó y los “shores” no acudieron a la boda

Discover the decorations and the location of the wedding, choose by @elettramiuralamborghini and @afrojack 🥂 At Lake Como, @villa_balbiano Cake 🎂 by @robertorinaldini #wedding #decoration #pastry #decor #weddingplanner #cake #elettralamborghini #afrojack #lakecomo #italia #italy #flowers #decorinspo #lamborghini #weddingdress #weddingday #weddinginspiration #pastryart #weddingcake #cakedecorating #decoracion #españa #como #milano #roma #eventdesign #foodblogger #event #eventplanner #thetonguesblog

A post shared by The Tongue's Blog (@thetonguesblog) on Sep 27, 2020 at 2:38am PDT