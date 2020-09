Silgreth Tijerino, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020: "tu personalidad es tu mayor valor"

Foto: Silgreth Tijerino, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020.

Desde Chinandega está Silgreth Tijerino, de 18 años de edad y una de las candidatas a Miss Teen Nicaragua 2020, una chica enérgica y cuyos pasatiempos son bastante variados, incluso algunos bastante curiosos.

De su tierra natal nos cuenta que le gusta "su gente amable, empática, trabajadora y emprendedora. Amo nuestras riquezas culturales y atractivos turísticos, tales como nuestros volcanes, playas, puertos y la Basílica de la Virgen del Trono, nuestra patrona nacional".

"La solidaridad de nuestra gente es algo que nos identifica mucho y eso me hace sentir muy orgullosa de ser chinandegana".

Esta joven desde los 13 años incursionó en el tema del modelaje, por lo cual pasó de ser un pasatiempo en algo que tomó con mayor seriedad y sobre todo disciplina. "A través de Chinandega Moda me ayudó a impulsarme en la actualidad en Nicaragua Diseña", señala Silgreth, cuyo nombre proviene de una combinación de sus padres; siendo su padre Silvio y madre Grethel.

Deportes y videojuegos

Es fanática al tenis de mesa, del cual lo aprendió con su familia hasta convertirse en medallista. "Yo iba donde mi tío a ver jugar a mi hermano y primos y en una de esas le dije a mi tío que yo quería jugar también. Me enseñó lo principal a esa edad y luego a mis 12 años mi primo Davis me llevó a entrenar ya de manera que fuera mi disciplina deportiva", explica.

"Desde el 2014 a la actualidad me convertí en medallista nacional para los juegos escolares en tres ocasiones (medalla de bronce 2015, medalla de bronce 2017 y medalla de plata 2018) y tuve la oportunidad de representar a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos CODICADER 2015 y 2018", agrega esta joven.

Como buena parte de los jóvenes nicaragüenses ella tiene su emprendimiento, basado en venta y reproducción de cactus y suculentas. "Mi mamá me ayuda y me apoya en mi negocio, también me dedico a pintar y a diseñar en maceteras (...) y ya que tengo un técnico en administración hice un pequeño estudio de mercado y vi que me resultaba así que comencé, primero solo con suculentas y pocos cactus. Ahora tengo de todo, cactus, suculentas, maceteras, sustratos, piedras para decorar, materiales para sustrato, plantas aromáticas etc.", comenta esta chica multifacética.

Si aplicamos ese término no es en vano, sino que ella es una declarada fan de los cómics y los videojuegos. "Eso de que son solo para chicos es como un completo mito, es cuestión de gustos y personalidad, todos somos diferentes", aclara, sumándole que empezó desde el Nintendo 64 con su hermano, y en cuanto a los cómics y superhéroes todo inició con Star Wars, entrando así al mundo sci-fi.

Presencia en el certamen

Las motivaciones para que Silgreth esté en este certamen de belleza son muy importantes, siendo una chica que en su infancia sufrió de bullying, pero que logró superarlo gracias precisamente a lo que representa Miss Teen Nicaragua.

"A mis 12 años vi a mi hermana participar en Miss Teen 2014; yo admiraba verla arreglada, caminar con esa gracia y sonrisa. En esos tiempos yo sufría de baja autoestima y bullying. Yo veía cómo ella era feliz y quería verme así también, pero hubo algo que me cambió la vida (...) me di cuenta que ellas no estaban ahí solo para verse lindas, ellas estaban ahí para ser una voz, una voz para todas esas adolescentes que tenían inseguridades, problemas sociales y me vi reflejada", comenta.

Con ese ejemplo de vida, si llega a alzarse con la corona quiere ser algo igual para otras chicas que puedan pasar por algo similar. "Me prometí un día lograr todo lo que me propuse sin cambiar mi personalidad, sin cambiar mi esencia por críticas minúsculas, sin dejar de ser Silgreth (...) quiero transmitirles y demostrarles a las niñas nicaragüenses que la esencia de una joven vale más que el exterior", asevera.

Además señala que teniendo la corona buscaría como apoyar a como pudiera al desarrollo de las Pymes, reconociendo que en Nicaragua "han surgido nuevas ideas y mucha creatividad. El consumo nacional es la mejor opción para seguir avanzando y mejorando (...) una joven con amor propio es una joven con éxito. Tu personalidad es tu mayor valor".