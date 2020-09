Alejandrina Conrado, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020: "es ahora o nunca"

Foto: Alejandrina Conrado, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020.

Alejandrina Conrado de 18 años es una de las candidatas a Miss Teen Nicaragua 2020, una chavala que es apasionada de la lectura, de mostrar todas las bellezas que tiene nuestro país y de apoyar a la adolescencia en diversos aspectos.

Cuando lee un buen libro nos cuenta que se sumerge, que desaparece de este mundo y le ayuda a relajarse, así como aprender lecciones que pueden ser valiosas para aplicar a su vida. "Me encanta leer en mis tiempos libres, he leído dos libros físicos: Los Miserables (...) y El Diario de Ana Frank (...); me inspiran y ayudan a seguir adelante", comenta, agregando que también le gustan las obras de romance.

Otro punto que caracteriza a Alejandrina es que le gusta montar a caballo, siguiendo las tradiciones de su natal Santa Teresa, en Carazo, donde ya ha sido reina. Aprovechó este espacio y nos contó de una experiencia que en su momento fue de susto, pero que ahora le causa gracia.

"Para una hípica de mi pueblo, me tocó montar un caballo que no había montado antes, de esos que cuando escucha chichero se pone a bailar (...) en el transcurso de la hípica, yo de reina iba encabezando el desfile, y comenzó a hacer los pasos y yo estaba ahí intentando como que siguiera avanzando, pero no podía y yo tenía miedo que me botara", cuenta con una sonrisa en el rostro, porque al final no pasó nada y el público presente lo tomó de buena manera.



Una mujer decidida

Alejandrina también comparte que de su querido Carazo le gustan muchos aspectos, como la gastronomía (de hecho su plato favorito es el baho), paisajes bellos que posee y playas hermosas.

"Además la gente es muy amable, muy bonita. Lo que más nos identifica es nuestra danza, me gusta mucha la danza, como El Güegüense, porque nos identifica y es un patrimonio (...) Yo soy bailarina y me encanta la danza y ese baile me llama mucho la atención", indica.

Conrado se considera una persona sumamente decidida, de esas que dicen "es ahora o nunca", porque al final buscar ser una mujer que quiere "dar un mensaje y cuando tomo una decisión soy persevarante y lucho para conseguirlo". Señala que esa es una de sus fortalezas, sin embargo aún cuando ya tiene experiencia en certámenes dice que a veces la timidez la abruma, algo que viene trabajando para poder desecharlo.

En cuanto a su formación profesional, estudia administración turística y hotelera, por lo que aspira terminar dicha carrera y de proyecto a futuro le gustaría montar un negocio, el cual fomente la lectura y la recreación sana; o bien una tienda, pero una en que no haya discriminación a las personas por su poder adquisitivo.



Camino al Miss Teen Nicaragua

Alejandrina cuenta que tuvo sus dudas antes de aplicar, porque percibía que tal vez no tenía "sonrisa perfecta, tez blanca, estatura perfecta, cuerpo perfecto y tenía miedo a que la gente viniera y me criticara. Pero me dije no, tengo que hacerlo y demostrar de lo que estoy hecha, demostrar que sí se puede".

"Quiero transmitir que todas las mujeres somos bellas, y quise transmitir por eso seguridad, confianza (...) Ahora me siento muy agradecida con Dios y con todos los de la organización porque me dieron esta oportunidad", cuenta Conrado.

Es así que si logra obtener la preciada corona, ocuparía ese privilegio para poder compartir sus experiencias con otras personas, sobre todo adolescentes, ya que para ella es importante trabajar desde esta etapa de la vida, por lo cual también admira el trabajo que hace Miss Teen Nicaragua 2020.



"Me gustaría dar charlas de cómo yo me quité mi inseguridad, como yo crecí y ser un ejemplo para otras chicas", señala Conrado, quien agrega que además gustaría ayudar integralmente a "chicos y chicas que andan en malos pasos; con drogas, alcohol o chicas que salen embarazadas".

Para finalizar, dice que también le encantaría usar la proyección que tendría como reina para integrarse a programas que ayuden al medio ambiente, con la conciencia ambiental y además participar en actividades para el rescate de la cultura nicaragüense.