Ahtziri Sequeira, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020: "muchas aspiraciones a lograr"

Foto: Ahtziri Sequeria, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020.

Con 17 años y una sonrisa dulce, Ahtziri Sequeira es una de las candidatas a Miss Teen Nicaragua 2020, quien le gusta el trabajo honrado y prepararse para seguir cumpliendo cada uno de sus proyectos.

Es originaria de Boaco, lugar que le encanta por su ambiente familiar y acogedor. Comenta además que es una ciudad "abrazada por una extensa naturaleza, caracterizada por su topografía irregular por la cual es conocida La Ciudad de Dos Pisos. Lo que más me encanta de mi ciudad es apreciar los hermosos paisajes que nos regala, degustar de las riquísimas güirilas de Boaco Viejo y de nuestras famosas enchiladitas boaqueñas".

La conexión que tiene con Boaco la ha llevado a ser consciente de su entorno y de las posibilidades que hay que aprovechar para ir forjando el futuro. "Nací en una ciudad dedicada a la producción artesanal de diversos productos a base de cuero y derivados lácteos, de ahí viene mi interés por esta carrera (ingeniería industrial), la cual me brindará las herramientas necesarias que me ayudarán a proyectar e industrializar estas actividades productivas de mi ciudad".

Mente emprendedora

Athziri es una chica muy seria y con los pies en la tierra, por eso es que lleva un emprendimiento que se originó como la mayoría de negocios nicaragüenses: como una fuente de ingreso familiar. "Se trata de una tienda de ropa y accesorios que elaboro con distintos materiales con la ayuda de mi mamá. El negocio está ubicado en el mercado de mi querido Boaco", cuenta la candidata a este certamen de belleza.

Pero no todo es trabajo para esta chica, también le encanta el baile y lo considera una forma de expresión. Así mismo con el tema del modelaje, al cual llegó de forma espontánea. "Empecé a modelar sin darme cuenta, siempre me probaba la ropa del negocio para mostrársela a mis compañeras y promocionar las prendas. Hoy por hoy puedo decir que más que un pasatiempo es una forma de proyectarme porque forma parte de mi personalidad", afirma.

Siendo el modelaje es una extensión de su persona, es que decidió participar en Miss Teen Nicaragua 2020, contando con el respaldo de su familia, quienes la han apoyado para que persiga sus metas. "Mi papá desde lejos me apoya y me brinda esas palabras de aliento que me ayudan a seguir mis sueños día con día y mi mamá me ha criado con muchas aspiraciones a lograr y con una excelente educación", cuenta a tn8.tv.

"Sin duda alguna son el pilar principal y fundamental de mi vida, que me han brindado los valores necesarios para lograr ser la chavala que soy hoy", agrega.

Ganar más experiencia

Para ella ganar la corona sería "ganar una experiencia que permitirá crecer de manera integral de la mano de una organización que se caracteriza en proyectar a adolescentes empoderadas que aman a nuestro país, que sin duda es algo que me identifica".

"Aprovecharía el gran alcance que brinda este título en el país para así proyectar y promover emprendimientos de otras adolescentes y familias nicaragüenses", comenta.

A como es evidente cuando uno mira a esta candidata, es una muchacha con alegría y carisma, pero afirma que algo que pocos conocen de ella es que es bastante sensible. "Soy así antes situaciones que vemos como cotidianas; por ejemplo en Boaco se ven a niños y adultos mayores trabajando sin descanso y eso me ayuda a no pensar solo en mí, sino en los demás", indica Sequeira.

Ahtziri, cuyo nombre se dio por una decisión de su abuelita que era fanática de un popular noticiero, en que una de sus periodistas tenía dicho nombre; dice que lo más importante en la vida es creer en uno mismo.

"Soy una chavala perseverante que convierte las críticas negativas en positivas, que le encuentra el lado bueno a las cosas, que los comentarios destructivos me ayudan a ser más fuerte y que los utiliza para impulsarse y lograr sus metas", concluyó Ahtziri.