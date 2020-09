Abril Duarte, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020: "apoyaría proyectos de emprendimiento"

Foto: Abril Duarte, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020.

Originaria de Managua y con 18 años, Abril Duarte tiene un porte y una voz hecha para el espectáculo, y es que además de sus ganas por coronarse en Miss Teen Nicaragua 2020 también posee un talento para el canto que ha querido ir afinando.

"He querido especializarme en el canto pero no se me ha presentado la oportunidad para poder hacerlo. Por el momento es solo un pasatiempo", comenta a tn8.tv esta jovencita, aspirante a la corona de este prestigioso certamen a nivel nacional.

No ha perdido oportunidad en las entrevistas realizadas por TN8 para demostrar sus dotes en canto, sobre todo en inglés, con artistas como "Celine Dion, Alicia Keys, Adele, Demi Lovato, Christina Aguilera, Beyoncé, Lady Gaga y Whitney Houston", comenta, aunque también en español le gusta cantar de Yuridia, Mon Laferte, Danna Paola, Ha-Ash, Thalía, Gloria Trevi y Natalia Jiménez.

Este acercamiento con el canto también la llevó a emparejarse con el baile, ya que por un tiempo fue parte del Ballet Folclórico Tepenahuatl.

Abril no oculta que el modelaje ha sido otra de sus pasiones y que ha aspirado siempre a ser profesional, motivo que también la llevó a decidirse a participar en Miss Teen Nicaragua 2020.

Apoyo incondicional de la familia

Ella cuenta que sus padres, amistades y su mejor amiga la impulsaron a enviar el correo de solicitud para participar, sabiendo además que era último año que podía hacerlo por su edad.

"Mi mami estaba emocionada cuando le dije que yo quería participar. 'Si realmente querés hacerlo, te digo: explotá todas tus posibilidades Abril Valentina, dalo con todo', me dijo con aquella alegría, aquella seguridad de decirme: 'Abril estoy muy orgullosa de tu decisión y te voy a apoyar en todo'", comenta Duarte.

Otro pilar fundamental en la vida de Abril ha sido su abuelita, quien también le ha brindado todo el apoyo cálido para que dé lo mejor de sí en este certamen. "Me hace feliz que querrás seguir esforzándote, que querrás perseguir este sueño que vos tenés", fueron las palabras de la abuelita de esta joven.

Proyección a futuro

Miss Teen Nicaragua se destaca por ser una plataforma para empujar a jóvenes a que tengan una mayor formación personal y profesional, lo que va relacionado además con las propias metas que Abril quiere cumplir.

Y es que esta chica que planea estudiar pronto relaciones internacionales o marketing, actualmente cuenta con una tienda de ropa, a la cual le ha dedicado muchísimo esfuerzo y con la que se ve proyectada a lo grande en el corto plazo. "Me encantaría hacerlo más grande y que todo mundo diga 'vamos a la tienda de Abril'. Ese es uno de mis sueños que yo sinceramente quiero cumplir a más tardar el próximo año".

Aún así, sabe que toda tarea de esta envergadura lleva tiempo y que hay que ser paciente. "Tengo que trabajarlo, ser perseverante a como siempre he sido, así que esperaré un poquito más de tiempo y cuando pueda abrir mi tienda en físico, ese va a ser el día más feliz de toda mi vida, aparte de si gano el Miss Teen Nicaragua 2020", cuenta Duarte.

Si se lleva esta prestigiosa corona también tiene muy bien delimitado qué haría con la misma. "Me gustaría apoyar proyectos sociales en pro de la juventud nicaragüense, apoyar sus emprendimientos. A mí me encanta que me apoyen con mi emprendimiento, yo seria una de esas personas que los impulsaría a cumplir esos sueños que tienen, ya sea con ropa, calzado, todo lo que tenga que ver con emprender y apoyar en todo lo que yo pueda a la juventud".

Es así que Abril aspira a la corona con la cual compartiría sus experiencias personales a los jóvenes, brindándoles un mensaje de superación personal para todas esas personas emprendedoras del país.