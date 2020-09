Demi Lovato y Max Ehrich rompen su compromiso ¡No habrá boda!

Demi Lovato y Max Ehrich rompen su compromiso / WordPress

Después que estos dos tortolitos hiciera sonar las campanas de un futuro enlace de la forma más romántica, Demi Lovato y Max Ehrich han roto su compromiso.

La intérprete de Confident y el actor de Young and the Restless, de 28 y 29 años respectivamente, pusieron punto final a su historia de amor, según aseguró a nuestra hermana americana People una fuente cercana a la pareja.

“Fue una decisión muy difícil, pero Demi y Max han tomado la decisión de separarse para enfocarse en sus carreras” comentó. “Sienten amor y respeto el uno por el otro y nunca olvidaran la hermosa etapa que vivieron juntos”.

Esta sorprendente ruptura llega apenas dos meses después de la romántica pedida de mano que Ehrich celebró en las playas de Málibu el pasado día 22 de julio, la guinda perfecta del pastel para esta fulminante historia de amor que comenzó el pasado marzo.

“Supe que te amaba desde el momento en que te vi. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano pero por suerte tú lo sentiste también. Nunca he me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (que no sean mis padres) con mis bajadas y todo", escribió.

“Nunca me presionaste para ser otra persona que no fuera yo. Me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Es un honor aceptar tu mano hacia el matrimonio", dijo entonces la popular cantante.

De momento la pareja no ha compartido ni borrado nada en sus redes y tampoco ha confirmado o desmentido la noticia. Ambos continúan trabajando como si nada hubiera pasado. Solo el tiempo desvelará si esto será una ruptura pasajera o si verdaderamente significa el final de su hermoso y apasionado romance.