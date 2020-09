Lucía Méndez queda en ridículo al fallarle el playback

Muchas gracias 🌺🇲🇽 a todos por asisitir 🇲🇽🌺 espero que se la hayan pasado increíble 🌺🇲🇽 celebremos a #MiMexico 🇲🇽🌺 tan lindo, con su gente tan 🌺🇲🇽 maravillosa 🇲🇽🌺 y ya se viene el videoclip 🌺🇲🇽 en unas horas 🇲🇽🌺 estén atentos 🌺🇲🇽 🇲🇽🌺Gracias a toda la organización 🇲🇽🌺 de mi #rp @vickylopeztv 🌺🇲🇽 y a toda la prensa 🇲🇽🌺 que fue 🌺🇲🇽 siempre me han apoyado y han sido parte de mi carrera 🇲🇽🌺 y no podían no dejarme de acompañar 🌺🇲🇽 en este momento 🇲🇽🌺 gracias 🌺🇲🇽 #LuciaMendez #Mexico #VivaMexico #trajineras #prensamexicana #periodismomexico #mexicomagico

A post shared by Lucía Méndez (@luciamendezof) on Sep 12, 2020 at 6:58pm PDT