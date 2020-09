Mensaje de Rodner Figueroa a su nueva compañera de Al rojo vivo desata polémica

Foto: El presentador venezolano se vio en la necesidad de aclarar el sentido de su mensaje/People

Un mensaje puede ser interpretado de muchas maneras, tantas como personas existen en el mundo, pero no siempre esa interpretación coincide con lo que realmente se quiere transmitir. Esto precisamente fue lo que le pasó este martes a Rodner Figueroa a raíz de unas palabras que le dedicó a su nueva compañera de Al rojo vivo, Rebeka Smith, en sus redes sociales.

Te puede interesar: ¡Románticas vacaciones de Camila Sodi e Iván Sánchez en las playas de Ibiza!

"Sigan por favor a Rebeka Smith, mi colega en Al rojo vivo. Es un placer trabajar con ella a diario. Es excelente profesional pero lo más importante buena compañera. En esta profesión cuando uno tiene la fortuna de encontrarse con una persona segura de sí misma y que además no está dominada por el ego, uno tiene que agradecerlo. Me siento afortunado de contar con una compañera así para trabajar felices y contentos todas las tardes en Al rojo vivo. Bienvenida Rebeka Smith y gracias por hacer equipo, de eso se trata la buena televisión y estoy seguro de que el público así lo recibe", reza el mensaje que compartió Figueroa en Instagram.

Si bien su intención era únicamente halagar a su nueva compañera, algunos de sus seguidores no dudaron en acusarlo de traidor al creer que estaba haciendo alusión con sus palabras a su antigua jefa, María Celeste Arrarás, quien recientemente fue despedida del programa.

Aclaración

“Está perfecto que le dé la bienvenida a su nueva compañera, ahora hablar de ego como él lo puso suena a comparación y él quedó como Judas. La mano que un día le dio de comer no se muerde”, se puede leer entre las decenas de críticas que generó su mensaje.

Ante el revuelo generado por sus palabras, el presentador venezolano se vio en la necesidad de aclarar el sentido de su mensaje, descartando cualquier tipo de vinculación con María Celeste.

“Esto no tiene nada que ver con María Celeste. Si así lo viste entiendo de donde viene el malentendido pero no me arrepiento de haber escrito lo que escribí porque es la verdad y mi conciencia está tranquila. Yo soy responsable de lo que digo más no de lo que tú interpretes, o mejor dicho mal interpretes. Pero que lástima que no puedas ver el comentario por lo que es, un simple halago a una nueva compañera”, escribió Rodner ante las críticas recibidas.

Y añadió: "María Celeste es una increíble profesional y trabajamos divinamente juntos. Además nos compaginábamos muy bien cuando yo presentaba mi segmento de espectáculos. Es una de mis grandes amigas".