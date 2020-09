A 3 meses de dar a luz, Sherlyn presume su hermosa figura / MamasLatinas.com

Sherlyn compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que dejó impactados a todos sus seguidores pues luce mejor que nunca luego de haber dado a luz hace 3 meses.

Sherlyn hace tres meses compartió la gran noticia de que nació André, su primogénito y después de ciertos contratiempos todo salió bastante bien en su parto.

Ahora la también cantante ya recuperó su figura tal y como lo hizo ver en su última publicación en Instagram en donde luce con un bikini.

"Un respiro para agradecer todos los cambios que se dieron desde que me convertí en mamá y sin duda estos 3 meses han sido los mejores de mi vida. Para los que preguntan que hice… lactancia materna exclusiva, cargar mucho a @andrenuestrobebe y mucha agua", escribió Sherlyn en la publicación.

No cabe duda que la disciplina de Sherlyn es increíble pues apenas había pasado un mes del parto de André, cuando reveló que ya había logrado recuperar su peso ideal, sin embargo, ahora dejó a todos sorprendidos con su gran figura y un abdomen de infarto.

En la descripción dejó en claro que no se ha sometido a extenuantes rutinas de ejercicio o a un régimen de alimentación riguroso.

"Todavía no me han dado ganas ni tiempo de hacer ejercicio, ni de hacer dieta, me da mucha hambre la lactancia y se me antoja casi puro carbohidrato", agregó en su publicación Sherlyn.

En cada oportunidad que tiene Sherlyn ha publicado momentos que pasa al lado de André, algo que por supuesto sus seguidores agradecen completamente.

No cabe duda que la actriz no deja de dar sorpresas en sus redes sociales, ya que primero compartió una fotografía en donde luce un ajustado y corto vestido negro y posa en compañía de su pequeño bebé y ahora deslumbra con esta reciente.