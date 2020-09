Cardi B rompe el silencio y aclara todo sobre su divorcio / Insider

Durante los últimos días se ha especulado sobre los motivos que habrían llevado a Cardi B a poner una demanda de divorcio, y después de que ciertos rumores cobraran fuerza en las redes sociales, ella misma decidió hablar al respecto.

A través de Instagram Live, la rapera desmintió los rumores en torno a que Offset haya embarazado a una joven, señalando que eso está muy lejos de la verdad.

"La gente me estaba inundando con comentarios como, 'Oh, Offset dejó embarazada a una niña'. No se trata de una mujer", indicó la cantante.

"Por eso les digo a todos que dejen de creer lo que dice la gente, estos blogs están diciendo eso, especialmente los blogs que tienen cierto tipo de odio hacia mí", agregó.

La intérprete también se tomó un momento para discutir otro rumor que circulaba en internet. "Quiero dirigirme a otras tonterías que escuché... Otro bloguero afirma que me estoy divorciando para llamar la atención. Y es como si crees que le voy a pagar a un abogado 20,000 dólares para eso".

Además, explicó que nunca querría someter a Offset a ese tipo de escrutinio, sin importar su decisión de terminar su relación.

"Me llevo muy bien con su madre. ¿Crees que voy a hacerle eso a su hijo para llamar la atención. ¿Por qué necesito atención? ¿No ves que tengo millones de malditos seguidores? Tengo la canción número uno en el maldito mundo. ¿Por qué necesito atención?", comentó Cardi B.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la rapera utiliza las redes sociales para hablar sobre su divorcio, pues anteriormente admitió que no ha derramado ni una lágrima, y que simplemente se cansó de discutir.

"Estoy bien. Quería hacerles saber que no he derramado una sola lágrima. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme", dijo sobre la razón de su divorcio.

"La razón de mi divorcio no es todo eso que ha pasado antes. No es por infidelidades... Me cansé de discutir, me cansé de no hablar las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, te vas antes de que simplemente te sean infiel. Nada loco ha pasado, simplemente a veces se crece por caminos diferentes", aclaró.

"He estado cuatro años con este hombre, tengo una hija con este hombre, tengo un hogar con este hombre. A veces solo te cansas de las discusiones y de la acumulación. Te cansas y antes de que pase algo, te vas", culminó la artista.

El pasado 14 de septiembre, Cardi B solicitó el divorcio de Offset en el condado de Fulton, Georgia. Según documentos judiciales en línea, obtenidos por 'E! News', la estrella y su equipo legal señalaron que el matrimonio estaba "irremediablemente roto" y que "no hay perspectivas de reconciliación".

La pareja se casó en secreto a finales de 2017 y menos de un año después llegó al mundo la pequeña Kulture. Sin embargo, la felicidad por el nacimiento de su hija se vio enturbiada pocos meses después por una infidelidad del rapero, que finalmente Cardi B perdonó después de meses separados.