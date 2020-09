Tras casi dos décadas juntos, Arturo Peniche se separa de su esposa / Suelta La Sopa

El mundo del espectáculo se conmocionó tras el anuncio de Arturo Peniche, quien reveló que desde hace un mes está separado de su esposa, Gabriela Ortiz, la mujer con la que había compartido su vida desde hace 38 años.

Dicha revelación la dio a conocer durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su programa de YouTube ‘Casa de Mara’, ahí dio a conocer que la pandemia del COVID-19 impactó en su entorno familiar, por lo que terminó por romper la relación con su esposa, con quien se casó desde 1982.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras…. ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, mencionó el actor.

Sin embargo, pese a su separación, Peniche aseguró que no firmará ningún acuerdo de divorcio, pues de hacerlo estaría “aceptando un fracaso”.

“No, voy a estar casado toda la vida. Yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella quisiera divorciarse algún día, pero no creo que se haga. Jamás me voy a divorciar. Pero tomé la decisión de quitarme, yo la tomé”, agregó.

La relación de Gaby Ortiz y Arturo Peniche siempre llamó la atención no solo por la edad en la que se casaron sino por el tiempo que llevaban juntos. Y es que este romance inició gracias a un hermano de ella, quien era el mejor amigo del actor.

En el momento que visitó por primera vez su casa, la conoció y ambos quedaron perdidamente enamorados, tanto que después de ocho meses de relación decidieron casarse, ella tenía 20 años y él solo 19.

Su amor fue creciendo y tuvieron a su primera hija llamada Khiabet en 1984, dos años después llegó Brandon.

La pareja se había mantenido estable desde que iniciaron su historia de amor, por lo que habían sido considerados como los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en ese tiempo también se enfrentaron a una serie de ataques y comentarios, principalmente Gaby quien fue severamente criticada por su físico pues siempre procuró mantenerse natural y no recurrir a ningún procedimiento estético.

Las críticas hacia su persona se acentuaron pues Peniche fue uno de los galanes más cotizados de su época por lo que ofertas de bellezas nunca le hicieron falta, pese a ello, siempre se mantuvo leal a su esposa.

Y aunque fueron muchos los ataques que recibió durante su historia de amor con el actor, ambos se mantuvieron firmes y estables, dejando todo lo malo a un lado por lo que incluso en reiteradas ocasiones compartían consejos y su experiencia para mantener una bonita relación.