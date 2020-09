Foto: Succession toma el relevo a "Game Of Thrones" como mejor drama / EFE

"Succession" tomó el relevo a "Game Of Thrones" y se coronó este domingo como el mejor drama en la 72 edición de los Emmy, que se está celebrando en Los Ángeles (EE.UU.) con un evento virtual debido a la pandemia.

Tras el final de "Game Of Thrones", que año tras año ganaba esta importante categoría sin dejar margen a sus competidoras, la incógnita de esta edición era conocer quién ocupaba su hueco como la nueva ficción reina al final de la ceremonia.

Finalmente "Succession" se impuso a otras favoritas como la distópica "The Handmaid's Tale", el fenómeno británico de "The Crown", la ficción sobre el universo Star Wars "The Mandalorian" o la popular "Stranger Things".

Tampoco la aclamada tercera temporada de "Ozark", que partía con las mismas 18 candidaturas, ha podido hacer frente a la ganadora, un drama que narra los desencuentros de una familia desestructurada dueña de un imperio de medios audiovisuales y de entretenimiento.

En total, la serie de HBO se ha llevado cuatro galardones, mejor serie dramática, guion, dirección e interpretación masculina para su protagonista Jeremy Strong.

El creador de la serie, Jesse Armstrong, remarcó el carácter crítico de la ficción al "no agradecer" el premio a aquellos directores de medios de comunicación y empresarios que son iguales a todo lo que representa la serie.

Desde su estreno, "Succession" ha destacado entre la crítica por ofrecer una disección aguda de las luchas por el poder, la traición y la ambición en el seno de las familias adineradas de Estados Unidos.

Junto a "Succession", la comedia "Schitt's Creek" y la miniserie "Watchmen" son las otras triunfadoras de la noche.

Por la pandemia del coronavirus, la ceremonia de entrega de los Emmy ha ideado un formato en el que los invitados agradecieron los premios desde sus casas. Tan solo el humorista Jimmy Kimmel, presentador del evento, dio la bienvenida desde el mítico Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.), la sede simbólica de una cita que no ha contado con alfombra roja, ni discursos sobre el escenario.