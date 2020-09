¡OMG! Lupillo Rivera si se quitará su tatuaje de Belinda

Revela Lupillo Rivera si se quitará su tatuaje de Belinda | REFORMA

La polémica sigue circulando a pesar de que han pasado meses del suceso, sin embargo, Lupillo Rivera ha confesado si piensa en quitarse su tatuaje de Belinda luego de que ahora se encuentre la cantante en una relación con Christián Nodal.

Lupillo Rivera ha sido en diversas ocasiones tendencia en redes sociales luego de haber tenido una supuesta relación amorosa con Belinda, pero Belinda siempre lo negó.

Pasaron meses y el cantante de nueva cuenta se ha vuelto tendencia después de que la cantante se hizo novia de Christián Nodal.

Fue así como los memes le llegaron casi de inmediato y además los rumores sobre el dolor que le pudo causar a Lupillo, al enterarse de la noticia no se hicieron esperar.

Tanto creció el escándalo sobre la relación y de un tatuaje que Rivera lo ha tenido que aclarar en varias ocasiones en entrevistas, incluso se disculpó con Christián Nodal y Belinda por tanto chisme en las redes sociales.

Sin embargo, sigue quedando la incógnita de si se quitará el famoso tatuaje del rostro de Belinda justo después de que la también actriz se tatuara las iniciales de Nodal confirmando que es el amor de su vida.

Fue durante la convivencia que ofreció y mini concierto para sus seguidores en Facebook, que en una sección de preguntas de los seguidores, le preguntaron por sus tatuajes a lo que respondió:

"La pregunta del millón, ¿verdad?. Digo del millón porque me la han preguntado un millón de veces, (risas) ya ves que hay que aguantar. No mira, yo creo que las cosas que viviste hay que vivirlas feliz y sin arrepentimiento. Y como es mi brazo, y como es mi pata, me puedo tatuar lo que me mi regalada gana, así que (risas)”

Además, tambien le preguntaron si es que una mujer ha marcado su vida y dijo que todas las mujeres para él son bellas, que lo disculpen, pero que él es mujeriego.