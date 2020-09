"No quería ser yo" Lady Gaga confiesa que recayó en depresión una vez más

Foto: Lady Gaga abrió su corazón y reveló uno de los más grandes obstáculos

Lady Gaga abrió su corazón y reveló uno de los más grandes obstáculos que tuvo que sobrepasar durante la grabación de su sexto álbum, titulado Chromatica: "la depresión" que una vez más la volvía a atacar.

La cantante de 34 años también compartió que su nuevo disco la ayudó a superar un momento osscuro por el que estaba pasando en su vida.

“Solía despertar por las mañanas y darme cuenta que era "Lady Gaga". Y entonces me deprimía y ponía triste, no quería ser yo misma, me sentía amenazada por las cosas que mi carrera me había dado y mi ritmo de vida”, comentó Gaga para una revista reconocida.

Foto: Lady Gaga abrió su corazón y reveló uno de los más grandes obstáculos / ABC.es

Por años, la intérprete ha hablado abiertamente sobre el trauma emocional y físico que sufrió al principio de su carrera luego de haber sido abusada sexualmente. Además, agregó que durante la grabación de su disco el cual aborda temas de salud mental y sobrepeso, sufrió de fibromialgia y de los efectos del trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés).

“Pasé mucho tiempo en un tipo de estado catatónico de no querer hacer nada. Luego, finalmente, poco a poco empecé a hacer música y a contar mi historia a través de mi disco”, añadió la cantante.

De igual manera, Gaga expresó que pretende llevar un mensaje de superación a través de su fundación Born This Way y su nuevo libro, Channel Kindness: Stories of Kindness and Community, en el cual presenta las historias de 51 jóvenes.

“Estas son las cosas que crean sendas de corazón a corazón, donde podemos tener compasión y empatía, donde podemos celebrar la resiliencia de todos”, concluyó.

La depresión no tiene solo una causa

Hay muchos factores que influyen en que una persona se deprima. Algunos de esos factores son de origen biológico, como nuestros genes, nuestra química cerebral y nuestras hormonas. Otros son de origen ambiental, como la luz solar y las estaciones del año, o las situaciones sociales y familiares que tenemos que afrontar. Y otros se deben a la personalidad, como la forma en que reaccionamos a los acontecimientos vitales o los sistemas de apoyo que creamos para nosotros mismos. Todos estos factores pueden ayudar a determinar si una persona se deprime o no.

Foto: Lady Gaga abrió su corazón y reveló uno de los más grandes obstáculos / Marie Claire

Recomendaciones

Por lo general esto se puede minimizar con el ejercicio físico, saliendo a caminar para poder despejar la mente e incluso hablando de aquello que afecta la mente con alguien de confianza o bien visitando a los especialistas de la salud mental.