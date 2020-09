Kunno anuncia su retiro de las redes sociales / La Gradona

Kunno, una de las principales estrellas de TikTok, anunció que se alejará de las redes sociales tras recibir gran cantidad de críticas por cobrar dinero a sus fans por saludos.

El famoso mexicano se unió a la plataforma HolaFan!, donde los seguidores de los artistas pueden pagar una cantidad de dinero y obtener saludos personalizados de sus ídolos.

“Obviamente tiene un pequeñín costo, pero es para que se queden felices, para que todos tengan su saludito”, expresó días atrás en Instagram.

@papikunno #FuerzaKunno ponte fuerte y sigues adelante no lede importancia a los haters porque ellos nunca llegaran a ningún lado en la vida. Tú sigues pa lante y verás que todo saldrá todo bien 👍🏽 #teamkunno pic.twitter.com/Au7OWAOSJ9 — Alfonso Rodriguez (@alfonso_rod23) September 16, 2020

Luego de iniciar esta nueva forma de negocio virtual, el influencer se convirtió en blanco de comentarios negativos por el alto costo de sus mensajes. Desde entonces, Kunno comenzó a perder seguidores, según comentó él mismo en redes sociales.

Por esta razón pidió perdón a sus seguidores: “Si alguien se sintió ofendido, pues perdón pero no soy una mala persona”.

Ahora, el popular ‘Rey del TikTok’ se desliga del mundo virtual para descansar y reencontrarse consigo mismo:

“Si voy a estar un momento fuera de redes sociales, porque necesito regresar a quien era. Yo se que no debería (...) Pero ya no me siento a gusto conmigo ahorita. Lo lograron, me destrozaron”, expresó.

Te puede interesar: Exactriz del cine para adultos, fallece a los 24 años

Aunque no comentó cuánto tiempo durará su retiro, sí confirmó que no es una decisión definitiva y que espera poder volver con más fuerza que nunca.

“No es un adiós, es un hasta pronto. Voy a regresar a brillar más que el sol, como siempre lo he hecho pero ahorita no puedo seguir así", dijo Kunno a través de una transmisión en vivo de Instagram.

Kunno pierde seguidores en redes

Hace unos días, Kunno se mostró sorprendido al revelar que había perdido seguidores en las redes sociales. Es portal Instarándula compartió un video donde aparece el popular tiktoker hablando sobre lo sucedido.

“Siempre he sido una persona que le importa mucho más la calidad antes que la cantidad de seguidores, por así decirlo. O sea sí está fuerte esto de bajar así repentinamente de seguidores, sobretodo porque yo sé que soy de las pocas personas que subieron rápido en la plataforma y así como subí puedo bajar, pero lo único que a mi me toca es continuar”, se le escucha decir en el clip mientras se maquilla.