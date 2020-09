Christian Nodal habla de posible boda con Belinda

Parece que la famosa pareja podría darse 'el gran sí' muy pronto. Instagram: @belindapop

En los últimos meses hemos sido testigxs de cómo ha avanzado rápidamente la historia de amor de Belinda y Christian Nodal, quienes se conocieron al empezar a trabajar juntos en 'La Voz México' (este 2020), donde surgió una instantánea química entre ambos que comenzó como una linda amistad y relación profesional pero que poco a poco se fue convirtiendo en algo más.

Fue el pasado 5 de agosto cuando finalmente ellos confirmaron públicamente su romance, recurriendo a redes sociales y a una serie de románticas fotos (en blanco y negro) donde aparecían abrazándose y besándose en una lancha (y con ropa muy cozy, que parecían ser pijamas).

'Te amo', escribió Nodal para acompañar esas tiernas imágenes en blanco y negro con Belinda.

Sin embargo, tan solo una semana después de esa romántica publicación, comenzaron a surgir rumores y supuestas pruebas de que Belinda y Christian Nodal terminaron su romance (sospechas que rápidamente fueron desmentidas por las estrellas de televisión).

¿Belinda y Christian Nodal se casarán?

Y ahora, todo apunta a que su relación se está haciendo cada vez más seria y ellos no solo se han hecho tatuajes para plasmar su amor sobre su piel, si no parece que están empezando a pensar en dar el siguiente paso ¡y caminar rumbo al altar!

O al menos así lo planteó el intérprete de 'No te contaron mal' en una de sus últimas entrevistas virtuales.

¿Cuándo será la boda de Belinda y Christian Nodal?

'Me voy a casar con ella... yo creo para el otro año... este año el anillo y para el otro ya nos casamos', confesó Nodal de manera virtual, frente a Belinda ¡y causó sorpresa entre su grupo de admiradores!

Christian Nodal no se arrepiente de los tatuajes que se ha hecho de Belinda

"Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí a un gran ser humano', explicó Nodal luego de ser cuestionado sobre los ojos de Belinda que grabó sobre su pecho y el diseño que se hizo en la oreja (también inspirado en la cantante española).