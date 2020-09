Danna Paola sorprende con cambio de look / TV Azteca

Esta cuarentena no solo nos ha dejado los últimos éxitos de la cantante mexicana Danna Paola, si no también sus espectaculares y atrevidos cambios de look y el último ha sido el mejor de todos.

Como toda una Barbie latina, la cantante compartió una foto en la que se le ve con peinado ondulado, un poco más corto al que ella lo usa y con una tonalidad más rubia y con reflejos.

La fotografía fue publicada en su cuenta oficial de Instagram; la actriz lució un maquillaje con tonos bronceados y un labial nude, complementado con una blusa de tirantes.

La publicación fue acompañada con el mensaje “But all that I know is I need you close, un fragmento de la canción “Needy”, de Ariana Grande.

Este último cambio de look de la protagonista de la serie española Elite, se volvió tendencia en redes sociales, ya que en cuestión de horas la foto tiene más de un millón 800 mil ‘likes’, y miles de comentarios tanto de sus seguidores, como de diferentes colegas.

Por otra parte, los piropos y elogios en la sección de comentarios no se hicieron esperar: “¿Barbie, eres tú?”, “¡Wow! Marilyn Paola”, “Guapota”, “Más guapa imposible”, “Diosa”, son algunos de los mensajes que recibió la cantante.

Y dentro de estos comentarios sobresale el de su ex compañera la también actriz española Mina El Hammani: “Me quieres matar”, posteo la joven de 26 años.

Después de su participación en la serie española Elite, donde dio vida a la villana Lucrecia Montesinos, Danna se ha enfocado en los últimos meses a su música, hasta tener una participación en la edición de los Premios Juventud 2020.

Interpretó su más reciente sencillo “No bailes sola” en colaboración con el cantante colombiano Sebastián Yatra; de igual manera salieron a la luz sus últimos singles: “Nada” con el dúo Cali y Dandee por último “Santería” con las cantantes Lola Índigo y Denise Rosenthal.