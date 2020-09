¿Conoces a las hijastras de Emma Coronel? / Noticieros Televisa

Emma Coronel se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, reconocida por ser la esposa del Chapo Guzmán, se ha convertido en una mujer muy buscada en Internet, legando a parecer que se trata de una actriz de televisión, sin embargo, esto no es así.

La mujer de 31 años, quien creció en el pueblo de Angostura, Sinaloa, México, y nació en los Estados Unidos, es madre de dos pequeñas, las mellizas Emalí Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel, fruto de su amor con el capo sinaloense Joaquín "El Chapo" Guzmán, pero no sólo eso, también es madrastra de varias mujeres ¿sabes de quiénes estamos hablando?

A su corta edad, Emma tiene dos hijastras, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar y Griselda Guadalupe Guzmán López, sin embargo, estas son sólo las reconocidas, pues existen tres más que también podrían ser hijas del capo sinaloense, pero esto no se ha confirmado, se trata de Rosa Isela Guzmán Ortiz y dos supuestas hijas más, Laisha Guzmán y Kim Guzmán Dolci.

¿Quiénes son las hijastras de Emma Coronel?

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar

La primera hija de "El Chapo" es Alejandrina una profesionista, emprendedora y esposa, fruto de su matrimonio con Alejandrina María Salazar Hernández, y hermana de César, Jordan, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Tiene 33 años de edad y estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) de la que egresó en 2005, según reportan algunos medios de comunicación como El Universal.

En 2007 fundó una compañía en la que ofrecía servicios de medicamentos, cosméticos, células madre, banco de sangre, distribución de implantes y prótesis, la cual fue llamada Servicios Especializados en Vacunación Cegival. Dicha empresa cerró en 2012.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, fruto de su matrimonio con Alejandrina María Salazar Hernández. Foto: Especial

Tras su paso por la medicina, Alejandrina lanzó una línea de ropa con la figura de su padre, esta tiene por nombre "Chapo 701" y en su catálogo tiene productos como camisas, zapatos, gorras y accesorios, además de una cerveza artesanal para el mercado mexicano, una bebida de las más consumidas del país.

La empresaria está casada con Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares, reconocida como "Le Emperatriz" en el mundo de la delincuencia.

Griselda Guadalupe Guzmán López

Producto de su segundo matrimonio con Griselda López Pérez, Joaquín tuvo a Grisela Guadalupe, hermana de Édgar, Ovidio y Joaquín. Su madre fue fichada por las autoridades de Estados Unidos por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Rosa Isela Guzmán Ortiz

Rosa Isela afirma ser la hija mayor de "El Chapo", sin embargo, nadie en su familia la reconoce. En entrevista con People en Español, en 2017, aseguró que son 16 hermanos en total, lo cual no se ha confirmado.

Las dudas comenzaron a crecer sobre su vínculo con el capo, lo cual llevó a Emma Coronel a difundir un comunicado en el que aseguraba que la mujer no era parte de la familia de su esposo, incluso, dijo que él no la conocía y no recordaba a su madre.

Kim Guzmán Dolci y Laisha Guzmán

Otras supuestas hijas que tiene Guzmán Loera son Kim y Laisha, pero no se sabe realmente si son hijas del capo o no. En Internet circulan sus nombres, pero no existe mayor información sobre quiénes son estas dos mujeres.