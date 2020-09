Livia Brito aparece en el programa “Hoy” y desata reacciones negativas

Livia Brito aparece en programa “Hoy” y desata reacciones negativas / Infobae

Apenas minutos después de que Livia Brito apareciera de nueva cuenta como invitada al programa Hoy, en redes sociales se desataron fuertes críticas contra la actriz cubana.

“¿Quién los entiende @programa_hoy? ¿en pleno mes patrio ponen a Livia Brito? ¿para que diga que quiere mucho a los mexicanos? Si habla pestes de nosotros..¡sáquenla del programa..parece burla!”, decía uno de los mensajes en Twitter dirigidos a la emisión de Televisa producida por Magda Rodríguez.

¡Ya arrancamos y tenemos muchas sorpresas para ti! #HoyDisfrutoDe tu compañía, quédate con nosotros y juntos arranquemos este martes con una gran sonrisa 🥰 pic.twitter.com/58pPlKdk3C — Programa Hoy (@programa_hoy) September 8, 2020

“Debería ser expulsada de México por lo que le hizo al fotógrafo”, “lamento mucho que existiendo muchas actrices coloquen a Livia Brito”, “qué pena, no entendieron con todos los mensajes de ayer y siguen con esa persona nefasta como conductora, saquen a Livia Brito de Televisa y #FueraDeMéxicoBrito”, “mal agradecida”, ¿no entienden que no queremos a Livia Brito?", decían algunos furiosos mensajes en la red social, cuando la cuenta de Twitter de Hoy ni siquiera había compartido aún su habitual clip con el saludo de los presentadores al inicio del programa.

Y es que desde este martes causó gran molestia la presencia de Brito en la emisión matutina de Televisa.

@programa_hoy los veo siempre pero hoy me decepcionaron al invitar a la mala agradecida de Livia Brito no la queremos en México que se largue — vane (@vane331) September 8, 2020

Una vez que Hoy publicó en Twitter un clip con el inicio de la emisión de hoy, en donde se pudo ver la cálida bienvenida que le dio Raúl Araiza a Livia, los comentarios negativos no tardaron en aparecer, mostrando el enojo del público.

“Había escuchado el rumor, no puedo creer que esté Livia Brito en su programa. Ni hablar, prefiero cambiarle antes que ver cómo Televisa se burla de los mexicanos”, decía uno de los comentarios que más reacciones generó en esa publicación.

Incluso varios usuarios comenzaron a usar el hashtag #HoyNoVeoHoy como manera de protesta por la presencia de Livia y anunciaron que verán otros programas.

@programa_hoy no entendemos porque invitan a la cubana Livia Brito después de las acciones que hizo contra un fotógrafo, saquen a esa mujer de México, gente así no la queremos, pero ustedes son amantes de cobijar extranjeros, mejor den oportunidad a tantos mexicanos capaces. — ALBERTO HERNANDEZ (@ALBERTO0456) September 8, 2020

A Livia la persigue un escándalo desde hace un par de meses por haber agredido al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún.

Además del ataque se mencionó que Livia habría dicho que está “harta” de los mexicanos, lo que encendió los ánimos en su contra, ya que en este país ha desarrollado toda su carrera.

“Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera, solo tengo palabras de gratitud para mi país porque así lo considero, llevo más de 20 años en él, aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana”, comentó en un video donde se disculpó por la agresión.

Pero sus palabras no fueron suficientes para que la gente olvidara el asunto.

@programa_hoy Magda Magda acaso eres Cubana? A quien se le ocurre invitar a la Livia Brito, después de que su "pareja" golpeó a un reportero que no hacía más que su trabajo? Y luego le pide a un político que esconda pruebas y para rematar habla mal de los mexicanos? — Gabrielle1641 (@Gabrielle16411) September 8, 2020

Ante la presión del público, el productor Juan Osorio optó por sacarla de su próxima telenovela, pese a que en una primera instancia la había defendido.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

@programa_hoy que rápido olvidaron las ofensas de livia brito 🤮🤮🤮🤮 — Jorge Vargas (@JorgeVar49) September 8, 2020

En Instagram ella dio una versión distinta, atribuyéndose la decisión de haber abandonado el proyecto.

“Desde que terminé Médicos no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco”.