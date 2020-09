La advertencia de la mamá de Lupillo ante su "romance" con Belinda / Twitter

Aunque Belinda se deja ver más enamorada que nunca de Christian Nodal, los detalles del romance que vivió con Lupillo Rivera la persiguen desde hace un año.

Ahora fue la mamá del “Toro del corrido” quien habló del fugaz noviazgo, que curiosamente también surgió detrás del escenario del reality show de TV Azteca, La Voz México.

Rosa Saavedra, matriarca de la dinastía Rivera, comentó lo poco que supo del amor que vivió su hijo y la intérprete de Dopamina, artista que conoció sólo por teléfono.

“Sólo por teléfono la saludé... Sí (le caía bien Belinda), no la traté, no tuve tiempo de tratarla”, se sinceró Doña Rosa en entrevista con el programa de espectáculos, Ventaneando.

La madre de Jenni Rivera confesó la advertencia que le hizo a su hijo cuando conoció de la relación que tuvo con Belinda hace poco más de un año.

“Yo le dije a Lupe: ‘fíjate dónde estás poniendo el ojo’. Algo tengo para mis hijos que cada que me traen a una novia o una amiga yo le digo a Dios ‘te lo encargo' y el señor sabe si se la deja o se la lleva... ‘si no quítasela antes de que sufra más’”, respondió la abuela de “Chiquis” Rivera ante los cuestionamientos de la prensa nacional.

A pesar del fracaso amoroso entre Lupillo y Belinda, Doña Rosa deseó que su hijo encuentre una nueva novia y la cantante sea feliz.

“Cada quien merece ser feliz, ojalá sea feliz ella. Me gustaría que él se encuentre otra mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo, entonces me gustaría que se encontrara a una novia... creo que ya la tiene pero aún no dice nada”, concluyó sobre el sonado romance.

Los rumores de un romance entre Belinda y Lupillo Rivera comenzaron en medio de las grabaciones de La Voz México el año pasado.

Te puede interesar: Suzette Quintanilla responde con pruebas al viudo de Selena

La química entre ambos coaches fue visible en cada emisión del reality show y pronto los detalles fueron más evidentes.

Aunque la pareja negó en múltiples ocasiones un noviazgo, el escándalo estalló cuando el público y la prensa notaron el tatuaje que Lupillo Rivera se hizo en uno de sus brazos, donde plasmó el rostro de su amada.

Ambos volvieron a pronunciarse en contra de una posible relación amorosa, hasta que en octubre del año pasado el intérprete de regional mexicano aceptó todo y dio algunos detalles del tórrido romance.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”.

“Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto”, añadió en la misma entrevista.

El cantante cumplió su promesa y hasta ahora no se ha pronunciado en contra de su ex compañera en La Voz México, a pesar de que ha sido uno de los focos de atención desde que se destapó el romance entre Belinda y Christian Nodal.

Sobre el tatuaje que se hizo en su brazo, confesó que no lo borrará a menos que se lo pida su nueva conquista. “Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y me pide que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto”, dijo el cantante ante las cámaras del programa De primera mano, emitido a través de la señal de Imagen Televisión.