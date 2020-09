Las supuestas fotos de JLo sin ninguna prenda / Cosmopolitan

Ser una celebridad compromete bastante, sobre todo al momento de tomarse fotos en muy poca ropa, tal y como le pasó a la futura esposa de Alex Rodríguez, la cantante Jennifer López.

La hermosa JLO supuestamente decidió en el año 2005 tomarse unas fotos sin edición alguna, ni vestuario, ni maquillaje, todo para uno de sus discos; pero de último momento, la cantante decidió no hacer públicas las imágenes, pero lo que no imaginaba es que éstas serían filtradas en redes sociales por alguien más, a quien seguramente, el ex beisbolista Alex Rodríguez seguramente partiría la cara sin pensarlo dos veces.

Las fotografías en cuestión se encuentran aún disponibles en Twitter, al parecer son tres, en las que la supuesta Diva del Bronx posa utilizando únicamente sus brazos para cubrir sus encantos.

En las imágenes se puede ver a quien aseguran es JLo completamente al natural en rostro y cuerpo y con su larga melena intenta cubrirse un poco; las fotografías muestran de las caderas de la cantante hacia arriba.

Según se informó, las imágenes fueron tomadas para la promoción de su disco Rebirth en 2005; no obstante, en 2013, las imágenes que se decidieron no ser utilizadas para nada, surgieron a la luz.

Al parecer alguien muy allegado traicionó a la famosa cantante y las imágenes sin edición, ni maquillaje comenzaron a circular en Twitter. La supuesta JLo intentó cubrir sus pechos en las fotografías; no obstante, no fue suficiente y enseñó de más.

Afortunadamente, esta situación es ya cosa del pasado y la intérprete ha dejado atrás el escándalo para enfocarse en sus múltiples éxitos en cine y el mundo de la música.

Su éxito más reciente fue su presentación a inicios de 2020 en el Super Bowl, misma que la puso en los reflectores desde meses antes de la misma y en la que participó al lado de Shakira.

La boricua y la colombiana se vieron envueltas en una serie de rumores desde que se dio la noticia de que ambas compartirían el escenario; los mismos indicaban que JLo se burlaba de Shakira y que ambas no se soportaban por lo que aseguraban sería muy complicado tener a ambas compartiendo el mismo escenario.

Jennifer Lopez, desnuda y sin photoshop. http://t.co/CyXhkWNcwc … Reconozco que me gusta más cuando está producida. pic.twitter.com/LWIsj20ymo — Cristian T (@Criz_Taboad4) November 29, 2013

Entre más cerca estaba la presentación, más se acrecentaban estos rumores; sin embargo, el día llegó y ese 2 de febrero el medio tiempo del Super Bowl se vio engalanado por estas dos estrellas.

La energía y el ritmo de ambas artistas desbordaron el escenario y efectivamente, sí compartieron escenario y lo hicieron de una forma espectacular; sin embargo, la esposa de Gerard Piqué no pudo escapar de las criticas.

Los televidentes señalaron que Jennifer López lució de una forma espectacular y llevaba consigo una super producción; no obstante, tacharon a la colombiana de ir demasiado sencilla y haber sido opacada.

Después de esto, surgieron los datos sobre el vestuario de la intérprete de Día de Enero y el público se dio cuenta de que Shak para nada escatimó en costo y hasta sus botines eran de lo más especiales.

Pero no solamente el vestuario de estas bellas cantantes dio de qué hablar, si no que además una acción de Shakira se convirtió en los titulares de las noticias, la forma en que sacó y movió su lengua.

Muchos la criticaron por este gesto, pero después se explicó que tenía un significado bastante profundo y que para nada se trataba de una burla o payasada.

Los conocedores señalaron que el gesto de la famosa corresponde a un gesto típico en la danza 'Son de Negro' presente en el Carnaval de Barranquilla'; por lo que realizó un homenaje a su tierra.