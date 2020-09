Andrea Legarreta sale del hospital tras su lucha contra el Coronavirus / Sin Embargo

Andrea Legarreta ya está en su casa después de permanecer tres días internada en un hospital de la Ciudad de México; la conductora fue diagnosticada con neumonía causada por el coronavirus que ella y su familia contrajeron hace unas semanas.

A través de su Instagram, la titular de Hoy dio a conocer la noticia a través de un post de Instagram en el que se ve una de sus manos junto con las de su esposo, Erik Rubín y las de sus hijas, Mía y Nina.

En esta publicación, Andrea aprovechó para hablar de su más reciente diagnóstico: una neumonía leve que ya va cediendo y que ha permitido que sus pulmones ya se estén desinflamando.

“Mis amores, mi casa, mi cama... Gracias a Dios. Día a día mejorando... Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento. También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño. GRACIAS a TODO el personal de los hospitales. Son unos Guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto. ¡Dios los bendiga! “

Además de pedir a sus seguidores que no perdieran la fe, también prometió que pronto estará recuperada al 100 por ciento.

El 31 de agosto de este año, a través del programa Hoy se había dado a conocer que la familia Rubín-Legarreta tenía coronavirus. Durante esa emisión se hizo un enlace con la propia Andrea quien habló de su padecimiento.

"Yo pensaba que era un resfriado común y resultó que no. Los primeros días fueron como un resfriado, dolores en el cuerpo como la influenza. Fui a hacerme una prueba y me entregaron los resultados ayer por la noche.

"Erik no tiene ningún síntoma gracias a Dios, a las niñas les he escuchado algunos estornudos, pero están bien, Mía siente mucho cansancio y sintió un poco de dolor en el pecho. Ellos no se han hecho la prueba, pero el doctor considera que todos obviamente tenemos que estar en cuarentena", había contado Legarreta.

Días después, ella misma comunicó a su público que sus médicos habían decidido internarla debido a que el virus le había causado una neumonía.

“No tengo nada grave, no estoy delicada; están ellos (los doctores) viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, me siento bien”.

“ Nina perdió un poquito el olfato y el gusto. Mía se siente también bien: ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, pero hoy se siente mucho mejor. Erik también ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Son quienes la han pasado mejor. En mi caso, estoy bien, positiva, con buena actitud. Pero me llego a sofocar un poquitito", compartió Legarreta.