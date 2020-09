Julio Iglesias habla del problema de salud que ha sufrido / El País

Hasta ahora Julio Iglesias había permanecido silencio, pero la gran preocupación de sus fans por la salud del cantante ha hecho que sea él mismo quien haya querido contar los problemas a los que se ha enfrentado en los últimos meses.

Además de la pandemia, el artista español, de 76 años, ha revelado el incidente que explica la dificultad que sufre al caminar:

"Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado", contaba.

"He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes. Esta pequeña “grande” historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias!", concluía el cantante mostrando su agradecimiento al público con un video de una de sus célebres actuaciones.

Rápidamente su publicación se llenaba de cariñosos mensajes de sus fans que le deseaban una pronta recuperación."Ánimo querido Julio, siempre serás el más grande", "Eres el mejor", "puro pedigree", "Grande Julio! Cuídate mucho", eran algunos de los innumerables comentarios de sus followers hacia el cantante latino que más discos ha vendido en lengua española en todo el mundo.

Este verano el cantante ha permanecido en República Dominicana mientras su mujer, Miranda, y sus hijos han pasado unos días de vacaciones en Marbella. Los niños querían venir a España, como hacen todos los veranos, y ella no quería dejarlos solos.